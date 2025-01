Pharma Deutschland e.V.

Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann: Pharma ist ein wichtiges Stück Hauptstadt

Verband unterzeichnet Gemeinsame Erklärung zum Berliner Pharmagespräch

Berlin (ots)

Zur heutigen Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zum Berliner Pharmagespräch sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland: "Das Berliner Pharmagespräch ist ein wichtiges Signal für die Arzneimittelhersteller in der Hauptstadt. Mit weit über 6.000 Beschäftigten und Produktionsstandorten wie von Bayer, Berlin Chemie, Klosterfrau, Dentinox oder Dr. Kade, ist die Pharmabranche ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsstandortes Berlin. Pharma Deutschland wird sich an dem Austausch von Wissen, Ideen und Erfahrungen, die mit dem Berliner Pharmagespräch als zentralem Dialogformat gestartet wurde, intensiv beteiligen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit. Mehr Pharma wird Berlin guttun."

Dr. Andreas Eberhorn, Vorsitzender des Landesverbandes Ost, der bei Pharma Deutschland die ostdeutschen Bundesländer und Berlin abdeckt, erinnert daran, dass die Hauptstadt als Produktionsstandort keine Insel ist. "Berliner Wirtschaft ist ohne die umliegenden Bundeländer nicht denkbar. Das gilt auch für die ostdeutsche Pharmabranche, in der insgesamt über 23.000 Menschen arbeiten. Mittelfristig ist Berlin gut beraten, auch beim Thema Pharma über die Stadtgrenzen hinauszuschauen und das Gespräch mit den Pharmastandorten in den ostdeutschen Bundesländern zu suchen. Diese Strategie erweist sich bereits in der Energie- und Metallbranche als der richtige Weg, den Berlinern Unternehmen eine Perspektive am Standort zu bieten."

Dr. Stefan Koch, Mitglied des Vorstandes von Pharma Deutschland und CEO von Klosterfrau Berlin, sagte in seinem Impulsvortrag beim Berliner Pharmagespräch: "Den heutigen Tag sehe ich als einen wunderbaren Auftakt, um gemeinsam zu eruieren, wie wir den Pharmastandort Berlin und Deutschland stärken können, welchen Beitrag wir als Unternehmen zu leisten vermögen und was wir von Seiten der Politik dringend benötigen, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben."

Die Voraussetzungen dafür seien leider nicht immer die besten. "Insbesondere die Auflagen, die uns aus Brüssel erreichen, sind kaum zu bewältigen. Nachhaltigkeitsberichterstattung, Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und jüngst die kommunale Abwasserrichtlinie seien als Beispiele genannt", so Dr. Koch weiter. Er bat die Politik um Unterstützung: "Wenn wir ein weiteres Abwandern der mittelständischen Industrie verhindern und eine wohnortnahe Versorgung haben wollen, klimagerecht mit kurzen Lieferwegen, dann müssen wir die Anforderungen aus Brüssel auf den Prüfstand stellen und durchdenken, welche Auswirkungen solche Regelungen langfristig für die Bevölkerung und den Standort haben."

Die heute von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey und den Verbändevertreter:innen zu unterzeichnende Gemeinsame Erklärung zum Berliner Pharmagespräch finden Sie unterhalb dieser Pressemitteilung auf der Webseite von Pharma Deutschland.

Pharma Deutschland setzt sich gemeinsam mit seinen Landesverbänden für verbesserte Rahmenbedingungen für Arzneimittelhersteller auf der regionalen Ebene ein. Mehr Infos zu den Landesverbänden gibt es auf der Webseite des Verbandes.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

