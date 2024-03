Egmont Ehapa Media GmbH

Jobwechsel für Lucky Luke: Vom Cowboy-Held zum Babysitter

Berlin (ots)

Story House Egmont stellt Lucky Lukes Wilden Westen in der Hommage "Die Ungezähmten" völlig auf den Kopf. Statt durch die ruhige Prärie zu reiten, Verbrecher zu jagen oder Falschspieler in die Knie zu zwingen, verwandelt der französische Starzeichner Blutch den Lonesome Cowboy in einen Babysitter.

Nachdem der sonst so einsame Cowboy den Kleinkriminellen Rufus Kinker eingebuchtet hat, wird er unfreiwillig zum Aufpasser dessen zwei ungestümen Geschwistern, Rose und Casper. Nicht ganz uneigennützig macht er sich auf die Suche nach deren verschwundenen Eltern. Denn je eher er die findet, desto schneller ist Lucky Luke die Verantwortung der beiden Unbezähmbaren wieder los.

Die sechste Lucky Luke Hommage "Die Ungezähmten" (EUR 16,00 - ISBN: 978-3-7704-0902-0) ist am 8. April im Handel und auch im www.egmont-shop.de erhältlich.

Übrigens! Der französische Texter und Zeichner Blutch wird während des 21. Internationalen Comic-Salons in Erlangen vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2024 zu Gast sein. Comicfans können sich am Stand der Egmont Comic Collection die Lucky Luke Hommage von Blutch signieren lassen. Außerdem ist eine große "Blutch-Ausstellung" im Rahmen des Festivals in Planung.

Blutch, mit bürgerlichen Namen Christian Hincker, ist einer der bedeutendsten französischen Comiczeichner. Mit Waldo's Bar erschien 1993 eine erste Sammlung seiner Comics. Seither zählt der gebürtige Elsässer zu den größten französischen Comic-Ikonen und erhält regelmäßige Auszeichnungen, wie zum Beispiel den renommierten Preis von Angoulême "Grand Prix de la Ville d'Angoulême", der jedes Jahr an einen Comiczeichner für sein Lebenswerk verliehen wird.

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell