Ohne Pharma kein Deutschland: Pharma Deutschland Hauptgeschäftsführerin Dorothee Brakmann betont wirtschaftliche Bedeutung der Schlüsselindustrie Pharma

Pharma Deutschland startet Kampagne zur Bundestagswahl 2025

Anlässlich der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 startet Pharma Deutschland eine bundesweite Kampagne, mit der die entscheidende Rolle der Pharmabranche für Deutschlands Zukunft unterstrichen werden soll.

Pharma Deutschland reagiert mit seiner Anzeigenkampagne auf die gegenwärtigen Herausforderungen der Branche und schafft Sichtbarkeit für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der pharmazeutischen Unternehmen als wichtige Schlüsselindustrie für den Strandort Deutschland. Gegenüber der kommenden Bundesregierung fordert Pharma Deutschland bessere politische Rahmenbedingungen für Innovationen, Standortsicherung und medizinischen Fortschritt.

"Unsere Kampagne zeigt: Wir sind als Schlüsselindustrie immer auch Jobmotor, Innovationstreiber, Investitionsmotor und Hoffnungsträger für medizinischen Fortschritt. Wir stehen für Wirtschaftswachstum." sagt Dorothee Brakmann, Geschäftsführerin von Pharma Deutschland und bringt es mit "Ohne Pharma kein Deutschland." auf den Punkt.

Die Pharmabranche versteht sich nicht nur als wichtiger Pfeiler der Gesundheitsversorgung und Partner der Patientinnen und Patienten, sondern auch als Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft.

Von der Grundlagenforschung bis hin zur industriellen Produktion bilden die Unternehmen eine Wertschöpfungskette, die Deutschland als Standort stärkt und von der nicht nur Patienten und Patientinnen profitieren. Mit dem Start der kommenden Anzeigenkampagne appelliert Pharma Deutschland an die politischen Entscheidungsträger, die Pharmaindustrie als Schlüsselindustrie zu begreifen und zu unterstützen. "Ohne Pharma geht nicht viel ", betont Brakmann. "Die Bundestagswahl 2025 bietet die entscheidende Chance, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir unsere Spitzenposition in Forschung, Gesundheitsinnovation und Wirtschaftskraft nicht nur erhalten, sondern ausbauen können."

Die Anzeigenkampagne von Pharma Deutschland läuft ab dem 26. Januar unter anderem auf den Kanälen von Tagesspiegel, der Freitag, Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, FAZ.Net und Table.Berlin, sowie auf allen Social Media Plattformen von Pharma Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: Bundestagswahl 2025: Starke Gesundheits- und Pharmaindustrie als Schlüssel für die Zukunft.

Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.

