NORMA

Körperpflege ohne Kompromisse: NORMA-Damen-Rasierer von KING LADY in der April-Ausgabe von STIFTUNG WARENTEST mit der Note 1,6 ausgezeichnet

Qualität zum unschlagbaren Preis von nur 4,49 Euro

Bild-Infos

Download

Fürth (ots)

Körperpflege ist für viele ein tägliches Wohlfühlritual, gibt Selbstvertrauen und sorgt dafür, dass man sich einfach gut in der eigenen Haut fühlt. Umso wichtiger sind Produkte, die zuverlässig funktionieren, hautschonend sind und zugleich bezahlbar bleiben. In der aktuellen April-Ausgabe von STIFTUNG WARENTEST wurde genau das auf den Prüfstand gestellt und mehrere Damen-Nassrasierer untersucht. Das Modell der NORMA-Eigenmarke KING LADY konnte dabei mit einem starken Ergebnis überzeugen und wurde mit dem Qualitätsurteil "gut" (1,6) ausgezeichnet - ganz im Sinne der NORMA-DNA: starke Qualität zum kleinen Preis.

Damen-Nassrasierer von NORMA überzeugt mit starker Leistung zum kleinen Preis

Wie gut sind Damen-Nassrasierer? Dieser Frage ist STIFTUNG WARENTEST in ihrer aktuellen Ausgabe (04/2026) nachgegangen und hat insgesamt 18 Produkte - darunter 14 Systemrasierer und 4 Einwegrasierer - aus Discountern, Drogerien und von Markenherstellern miteinander verglichen. Mit dabei: das KING LADY Colibri 6 Klingen Starterset von NORMA.

Mit dem Qualitätsurteil "gut" (1,6) gehört der Rasierer des fränkischen Lebensmittel-Discounters zu den bestplatzierten Damen-Nassrasierern im aktuellen Test. Besonders erfreulich: Gerade in den Bereichen, die im Alltag wirklich zählen, kann der Rasierer punkten. So schneidet er bei der Rasurgründlichkeit mit "sehr gut" (1,5) ab, ebenso bei der Hautschonung (1,4) und der Handhabung (1,5). Das bedeutet unterm Strich: Der Rasierer liefert eine gründliche und gleichzeitig sanfte Rasur und liegt dabei gut in der Hand - also genau das, was sich Anwenderinnen im Alltag wünschen. Getestet wurde unter realistischen Bedingungen: Die Probandinnen nutzten die Rasierer mehrfach und beurteilten dabei ganz praktisch, wie gut sie im täglichen Gebrauch funktionieren.

Auch ein Blick auf den Marktvergleich zeigt: Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen liegen oft im Preis. Während Einwegrasierer schon ab wenigen Cent pro Stück erhältlich sind und Startersets bei bekannten Markenherstellern bis zu rund 15 Euro kosten können, positioniert sich NORMA im besonders attraktiven Preiseinstiegssegment. Für gerade einmal 4,49 Euro bietet das Starterset gleichzeitig eine getestete Qualität, die sich auf dem Niveau deutlich teurerer Markenprodukte bewegt. Typisch NORMA!

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell