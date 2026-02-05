Multinational Battlegroup Lithuania jetzt Teil der Panzerbrigade 45 "Litauen"
Ein Dokument
Kaunas (ots)
Das Presse- und Informationszentrum des Heeres übermittelt beigefügte Pressemitteilung mit Bildern, O-Ton und Hintergrundinformationen zum gestrigen Appell in Litauen.
Pressekontakt:
Kommando Heer
Presse- und Informationszentrum des Heeres
Prötzeler Chaussee 25
15344 Strausberg
Tel.: +49 (0) 3341 58 1511
Email: pizheer@bundeswehr.org
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell