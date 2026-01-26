PIZ Heer

Erste Kampftruppenbataillone werden der Panzerbrigade 45 "Litauen" unterstellt

2 Dokumente

Veitshöchheim (ots)

Am 29. Januar 2026 werden der Panzerbrigade 45 "Litauen" zwei Kampftruppenbataillone - das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach und das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf - im Rahmen eines feierlichen Appells in Veitshöchheim unterstellt. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung Einsatzbereitschaft und Kriegstauglichkeit der gesamten Brigade. Bis 2027 soll die Panzerbrigade 45 auf rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufwachsen. Sie ist bereits fest in das Deutsche Heer integriert und untersteht der 10. Panzerdivision mit Sitz des Stabes in Veitshöchheim.

An dem Appell werden Generalmajor Jörg See, Kommandeur der 10. Panzerdivision, Generalmajor Alexander Krone, Kommandeur der 1. Panzerdivision sowie General a.D. Erhard Bühler als Ehrengast und Festredner teilnehmen. Für den musikalischen Rahmen wird das Heeresmusikkorps Veitshöchheim sorgen.

Am 4. Februar 2026 wird die Multinationale Battlegroup Lithuania aus Rukla ebenfalls der Panzerbrigade 45 "Litauen" unterstellt. Zu diesem Appell in Kaunas in Litauen folgt eine gesonderte Einladung.

Der Bundesminister der Verteidigung hat am 26. Juni 2023 entschieden, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, um damit im Zuge der Zeitenwende das militärische Engagement Deutschlands im Rahmen der NATO auszubauen und größere Verantwortung im Bündnis zu übernehmen. Erste Meilensteine wurden mit dem offiziellen Aufstellungsappell im Mai 2025 in Vilnius und dem Herstellen der Führungs- und Übungsfähigkeit des Brigadestabes erreicht - beides Voraussetzungen für den weiteren Aufwuchs.

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, an dem Unterstellungsappell teilzunehmen. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 27. Januar 2026, 15 Uhr, mit beiliegendem Formular bei der Pressestelle der 10. Panzerdivision. Wir bitten um Verständnis, dass der Zugang zu der Veranstaltung ohne vorherige Akkreditierung nicht möglich ist.

Termin:

Donnerstag, 29. Januar 2026, 13:30 Uhr

Adresse:

10.Panzerdivision

Oberdürrbacher Straße 2a

97209 Veitshöchheim

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Pressestelle 10. Panzerdivision

Telefon: +49 (0) 931 / 9707 - 3167/ 3160

E-Mail: 10.PzDivPressestelle@bundeswehr.org

Anmeldung:

Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 27. Januar 2026, 15:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Balthasar-Neumann-Kaserne, Veitshöchheim

Ablauf:

bis 13:30 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden (Empfang an der Wache)

13:30 - 14:00 Uhr Akkreditierung, dabei Einweisung

14:15 - 15:15 Uhr Unterstellungsappell

15:30 Uhr Ende des Presseprogramms

Hinweis für die Medien:

Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

Eine Anmeldung/Akkreditierung bedeutet keine Zusage.

Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.

Eine Nachakkreditierung ist nicht möglich.

Dem Wetter angepasste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen.

In der Balthasar-Neumann-Kaserne herrscht grundsätzlich ein absolutes Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist nur der direkte Veranstal-tungsbereich.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell