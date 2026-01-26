PIZ Heer

Vorstellung des Aktionsplans Luftlandetruppe am Mittwoch in Altenstadt/Oberbayern

Strausberg (ots)

Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, wird den "Aktionsplan Luftlandetruppe" am Mittwoch, den 28. Januar 2026, an der Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt bei einer internen Veranstaltung in Kraft setzen.

Medienvertretende sind herzlich zu einem anschließenden Pressestatement eingeladen.

Danach haben Sie die Gelegenheit, Schnittbilder bei einer praktischen Ausbildung zu erstellen.

Informations- und Bildmaterial stellen wir Ihnen nach dem Termin über diesen Link zur Verfügung:

https://nextcloud.auf.bundeswehr.de/s/qwjTy8G3kLdxRJK

Passwort: PIZHEER

Bitte akkreditieren Sie sich bis Dienstag, 27. Januar 2026, 12 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können.

Termin: Mittwoch, 28. Januar 2026, 13:00 Uhr

Adresse:Luftlande-/Lufttransportschule

Burglachbergstraße 30

Franz-Josef-Strauß Kaserne

86972 Altenstadt

Ansprechpartner und Akkreditierung:

Presse- und Informationszentrum des Heeres

Telefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511

E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.org

Anmeldung:

Erforderlich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 27. Januar 2026, 12:00 Uhr

Veranstaltungsort: Luftlande-/Lufttransportschule in Altenstadt/Oberbayern

Ablauf:

bis 12:00 Uhr Eintreffen der Medienvertretenden

12:00 - 13:00 Uhr Einweisung, Transport zum Ort des Statements

13:00 Uhr Statement Inspekteur des Heeres mit Q/A-Anteil

13:30 Uhr Transport bzw. Pressearbeitszeit

14:00 - 15:30 Uhr Möglichkeit zur Erstellung von Schnittbilden

15:30 Uhr Ende des Presseprogramms

Hinweise für die Medien:

Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.

Ihre Anmeldung bedeutet keine Zusage.

Wir bestätigen Ihnen die Teilnahmemöglichkeit.

Parkplätze stehen vor der Kaserne in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Die Einfahrt in die Kaserne ist nicht möglich.

In der Franz-Josef-Strauß Kaserne gilt ein grundsätzliches Film- und Fotografierverbot. Ausgenommen davon ist ausschließlich der direkte Veranstaltungsbereich.

Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell