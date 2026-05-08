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Spatenstich bei NORMA in Kerpen: Erweiterung der Kühl- und Tiefkühllogistik schafft Kapazitäten für über 200 Filialen

Fast 10.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche

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Fürth/ Kerpen (ots)

Der Lebensmittel-Discounter NORMA erweitert seine Niederlassung im nordrhein-westfälischen Kerpen und stellt damit die Weichen für eine weitere Expansion in Westdeutschland. Mit der Errichtung eines komplett neuen Kühllogistikbereichs sowie der umfassenden Modernisierung des bestehenden Logistikzentrums in Kerpen investiert NORMA weiter in seine Logistikinfrastruktur. Notwendig wurde die Erweiterung wegen des dynamischen Wachstums des Discounters. Mit der Investition unterstreicht NORMA zum einen seine Expansionsstrategie und zum anderen sein Bekenntnis zu dem verkehrsgünstig am Autobahnkreuz von Kerpen gelegenen Standort. Von der 1990 eröffneten Niederlassung werden aktuell 114 Filialen zwischen Münster und Koblenz beliefert. Durch den Ausbau des Logistikzentrums steht dem Wachstum nichts mehr im Weg: Perspektivisch können durch die Erweiterung über 200 Filialen versorgt werden.

Zum feierlichen Spatenstich kamen neben Gerd Köber, dem NORMA-Vorstandsvorsitzenden, weitere Vertreter der NORMA-Geschäftsführung, der ausführenden Unternehmen, regionaler Handwerksbetriebe und der Politik. "Mit der Modernisierung und der Erweiterung werden unsere Abläufe noch effizienter und damit nachhaltiger. Das ist die Voraussetzung für Wachstum, Erfolg und um Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen. Ich bin sicher, dass wir in wenigen Monaten nach Eröffnung einen deutlichen Schub in dem Geschäftsgebiet spüren werden. Darauf freue ich mich schon heute beim Spatenstich", erklärt Gerd Köber am Rande der Veranstaltung.

Moderne Technik für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Dabei kommt besonders energieeffiziente Technik zum Einsatz, die das Tiefkühl- und Kühldistributionszentrum mit hochmodernen Andockstationen zu einem noch nachhaltigeren Standort macht.

Niederlassungsleiter Tobias Dirmeier erläuterte bei der Feierstunde den Gästen aus Politik und Medien ausführlich, dass die gesamte Kältetechnik für die rund 5.900 Quadratmeter große Kühlungsfläche ausschließlich mit dem umweltfreundlichen Kältemittel CO2 betrieben wird. Hochwirksame Dämmpaneele sorgen für maximale Energieeffizienz. Die Dachfläche wird mit einer leistungsfähigen, mehr als 400 kWp starken PV-Anlage ausgerüstet, um so einen Großteil des Stromverbrauchs durch Sonnenenergie abzudecken. Die Kapazitäten für die Pluskühlung werden auf fast 3.600 Quadratmetern mehr als verdoppelt, der spezielle Frischfleischkühlbereich wächst auf 510 Quadratmeter. Die bisher von einem Dienstleister ausgeführte Tiefkühllogistik mit einer Raumtemperatur von minus 24 Grad wird auf einer Fläche von über 1.700 Quadratmetern künftig vor Ort selbst abgewickelt. Damit wird die eigene Logistik effizienter und jährlich können mehr als 250.000 Kilometern Fahrstrecke eingespart werden. Neben dem Bau des Kühl- und Tiefkühllagers wird zudem das Trockenlager sowie das Verwaltungsgebäude erweitert. In Summe wächst die Gesamtfläche des Logistikzentrums um knapp 10.000 Quadratmeter auf rund 26.000 Quadratmeter. Ein wichtiger Bestandteil ist auch die umfassende energetische Sanierung nach aktuellen GEG-Standards der bestehenden Logistikhalle und des Verwaltungsgebäudes. Für die Mitarbeitenden entstehen E-Ladesäulen zum Aufladen ihrer Fahrzeuge mit selbst erzeugtem Strom.

Auch beim Bau des Logistikzentrums setzt NORMA auf Partner aus der Region. Das gesamte Vorhaben soll bereits Ende 2027 ans Netz gehen. Investiert wird insgesamt ein zweistelliger Millionenbetrag. Durch den Neubau kann die weitere Expansion sichergestellt und eine flexible Belieferung des Filialnetzes gewährleistet werden. Mit der Inbetriebnahme des neuen Kühllogistikzentrums entstehen rund 15 weitere Arbeitsplätze am Standort.

NORMA weiter auf Expansionskurs

Im Rahmen des NORMA-Expansionskurses ist das Tiefkühl- und Kühlzentrum in Kerpen bereits der zwölfte Neubau, den das europaweit in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich aktive Handelsunternehmen in jüngster Zeit errichtet hat. In Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach, Rheinböllen, Dummerstorf, Gerolzhofen sowie im französischen Sarrebourg wurden die Niederlassungen zuletzt komplett neugebaut; in Regenstauf, Dettingen und Rossau wurde jeweils ein Kühllogistikzentrum errichtet.

Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA ist mit über 1.500 Filialen am Markt. Im Onlineshop NORMA24.de finden Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 30.000 Artikeln, z.B. auch Top-Weine, außerdem die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Mobilfunkangebote.

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