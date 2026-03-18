AdEx Partners

AdEx Partners Gruppe zählt zu den besten Unternehmensberatern Deutschlands 2026

Bild-Infos

Download

München (ots)

AdEx Partners und seine Tochtergesellschaft BMC Strategy Consultants wurden vom Wirtschaftsmagazin brand eins und dem Marktforschungsunternehmen Statista als "Beste Unternehmensberater Deutschlands 2026" ausgezeichnet. Die AdEx Partners Gruppe erhält die Anerkennung in den Branchen Chemie & Pharma, Banken und Versicherungen sowie den Beratungsfeldern Digitalisierung, IT-Strategie sowie Strategieentwicklung.

Die jährlich veröffentlichte Bestenliste von brand eins gilt als eine der wichtigsten unabhängigen Marktübersichten im deutschen Beratungsmarkt. Für das Ranking 2026 wurden über 4.000 Unternehmensberatungen sowie Geschäftskunden befragt, darunter leitende Angestellte aus DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Unternehmen. Insgesamt wurden 275 Beratungen und sieben Beraternetzwerke ausgezeichnet.

Anerkennung in zentralen Branchen und Beratungsfeldern

AdEx Partners wurde von Branchenkollegen und Kunden mehrfach empfohlen und in der Branche Chemie & Pharma sowie den Beratungsfeldern IT-Strategie und Strategieentwicklung ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben ist die starke Bewertung im Bereich Strategieentwicklung durch Kundenreferenzen.

Auch die Tochtergesellschaft BMC Strategy Consultants, spezialisiert auf strategische Fragestellungen und Top-Management-Beratung, ist Teil der diesjährigen Bestenliste. BMC wurde bereits zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet; dieses Jahr in den Branchen Banken und Versicherung sowie den Beratungsfeldern Digitalisierung, IT-Strategie und Strategieentwicklung.

Die Rankings basieren auf einer Kombination aus Expertenempfehlungen und Kundenfeedback. Ziel der Erhebung ist es, Transparenz über die Leistungsfähigkeit von Beratungsunternehmen zu schaffen und Unternehmen eine fundierte Orientierung bei der Auswahl geeigneter Beratungspartner zu bieten.

Bestätigung des Transformationsanspruchs

"Diese weitere Auszeichnung freut uns wirklich sehr", sagt Stefan Lutz, Managing Partner und CRO von AdEx Partners. "Sie bestätigt unsere Rolle als Trusted Advisor für komplexe Business-Transformationen. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden auf C-Level zusammen, bringen Strategiekompetenz, tiefe Transformations-Expertise und KI-Know-how mit und übernehmen Verantwortung in der Umsetzungsbegleitung. Umso schöner, dass genau das wertgeschätzt wird. Vielen Dank an unsere Kunden für ihr Vertrauen."

Original-Content von: AdEx Partners, übermittelt durch news aktuell