Bundesagentur für Arbeit (BA)

Die Bundesagentur für Arbeit vereinfacht die Erwerbsmigration für Fachkräfte // BA-Presseinfo Nr. 48

Nürnberg (ots)

Die Unterstützung der Erwerbsmigration ist für die Bundesagentur für Arbeit (BA) eine wesentliche Säule der Arbeits- und Fachkräftesicherung in Deutschland. Ab sofort können sich interessierte Arbeitskräfte daher bereits im Ausland online zu Themen der Erwerbsmigration wie Arbeitsuche, Ausbildung, Anerkennung und Arbeitsmarktzulassung informieren und sich im Online-Portal der BA registrieren.

In ihrem Online-Profil können Zuwanderungsinteressierte unter anderem Angaben zu ihrer Ausbildung, ihren Deutschkenntnissen sowie dem gewünschten Zielberuf machen. Das erleichtert im Anschluss die Beratung und mögliche Vermittlung.

Wenn ihre Angaben zu den Anforderungen passen, die der deutsche Arbeitsmarkt stellt, bekommen sie direkt einen Beratungstermin. Interessierte Fachkräfte erhalten zudem Unterstützung bei der Suche nach der passenden Stelle sowie Beratung zur Anerkennung von Abschlüssen. Die nötigen Informationen dazu finden interessierte Fachkräfte auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit auf deutsch, englisch und spanisch.

Die Bundesagentur für Arbeit folgt den Zielen der Fairen Migration und prüft mit dem Arbeitsmarktzulassungsverfahren, ob alle gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen verhindern einen unfairen Lohnwettbewerb zwischen inländischen und ausländischen Arbeitskräften und schützen Standards am deutschen Arbeitsmarkt.

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell