Source Agriculture Corp kündigt Namensänderung in Source Agriventures Inc. an.

Source Agriculture Corp freut sich bekannt zu geben, dass es offiziell seinen Namen in Source Agriventures Inc. geändert hat. Der neue Name spiegelt die Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden Unternehmen der modernen Landwirtschaft wider, das in Projekte für erneuerbare Energien, revolutionäre Agrartechnologie und die Zukunft der nachhaltigen Landwirtschaft investiert.

Als Source Agriventures Inc. wird das Unternehmen sein Engagement für die Nahrungsmittelproduktion durch regenerative Landwirtschaft fortsetzen, Möglichkeiten für Kohlenstoffgutschriften entwickeln und Pionierarbeit bei Investitionen in Wasserressourcen durch Landwirtschaft leisten. Diese neue Identität spiegelt den innovativen Geist wider, der das Unternehmen antreibt, die Landwirtschaft zu modernisieren und widerstandsfähige, klimafreundliche Werte für Gemeinden und Investoren gleichermaßen zu schaffen.

www.sourceagriventures.com

