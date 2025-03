SpiFa e.V.

Die Zukunft der fachärztlichen Versorgung: SpiFa lädt zum SpiFa-Fachärztetag 2025

Zum elften Mal findet in dieser Woche der SpiFa-Fachärztetag statt. Den Diskussionen zu den aktuellen gesundheits- und berufspolitischen Themen im Kreis der Fachärzteschaft stellen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Stakeholder aus dem Gesundheitswesen, politische Vertreterinnen und Vertreter sowie die Mitgliedsverbände des SpiFa. Mit Blick auf die gerade stattgefundene Bundestagswahl wirft der SpiFa-Fachärztetag einen kritisch-konstruktiven Blick auf die kommende Legislatur und die Entwicklungen im Gesundheitswesen. Die Leitfrage: "Fachärztliche Versorgung 2030: wer versorgt wo und wie?"

Der Strukturwandel im Gesundheitswesen schreitet voran, Reformen sind dringlicher denn je und sorgen für jede Menge explosiven Gesprächsstoff in der Fachärzteschaft. Entsprechend aktuell sind die Themen auf der Agenda: "Nachwuchs", "Zukunft der Selbstverwaltung", "Medizinischer Fortschritt" um nur einige zu nennen. Aber auch Themen wie "Patientensteuerung" und selbstredend "Digitalisierung" sind dabei.

Die Abendveranstaltung widmet sich in diesem Jahr der Gesundheitswirtschaft als wichtiger, oft unterschätzter Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Unter dem Titel "Gesundheitswirtschaft 2030: Chancen für den Standort Deutschland" wird beleuchtet, wie Deutschland sich in Zukunft aufstellen muss, damit die Gesundheitswirtschaft auch künftig ein erfolgreicher Job- und Wirtschaftsmotor bleibt.

Das Highlight am zweiten Veranstaltungstag wird die gesundheitspolitische Runde sein. Unter dem Titel "Gesundheitspolitik 2025: Erwartungen der Bundestagsfraktionen an die Fachärzteschaft" werden die Vertreterinnen und Vertreter der demokratischen Parteien die Möglichkeit haben, ihre gesundheitspolitische Perspektive für die kommende Legislatur offen zu legen und sich in den verbalen Schlagabtausch mit dem SpiFa-Vorstandsvorsitzenden Dr. Dirk Heinrich zu begeben.

Der SpiFa-Fachärztetag 2025 findet am 27. und 28.März im Change Hub statt. Das ausführliche Programm steht unter www.fachärztetag.de bereit. Dort besteht zudem noch die Möglichkeit, sich kostenfrei zur Online-Teilnahme an der Veranstaltung und den begleitenden Webinaren anzumelden.

