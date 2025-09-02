Strategie, Transformation und AI aus einer Hand / AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services

AdEx Partners

AdEx Partners und BMC Strategy Consultants bündeln Kräfte für Financial Services

München/Hamburg (ots)

AdEx Partners wächst weiter und nahm mit Wirkung zum 1. September 2025 die BMC Strategy Consultants GmbH als Teil der AdEx Partners-Gruppe auf. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx Partners im Bereich Financial Services und erweitert das Beratungsportfolio für Banken und Versicherungen in der DACH-Region.

BMC Strategy Consultants ist eine strategische Management-Beratung für Finanzdienstleister und hat ihren Sitz in Frankfurt sowie Büros in München, Innsbruck und Wien. Das Unternehmen wurde wiederholt mit dem "Best of Consulting Award" der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden Strategieberatern für Financial Services im deutschsprachigen Raum. Beratungsschwerpunkte mit CIO- und COO-Fokus umfassen Markt- und Vertriebsstrategien, Transformationsprogramme sowie die strategische Optimierung von IT und Operations.

Das BMC-Team bereichert das AdEx Partners-Portfolio mit exzellenten Branchenkenntnissen im Banken- und Versicherungssektor, umfassender Strategiekompetenz und einem starken Kundenstamm in Deutschland und Österreich.

Stefan Lutz, Managing Partner & CRO von AdEx Partners, erläutert: "Mit BMC Strategy Consultants holen wir uns eine strategische Managementberatung für Banken, Versicherungen und deren IT-Service Provider an Bord - damit ergänzen wir gezielt unsere Stärken in Transformation & AI in Financial Services als einer unserer Fokus-Industrien und bieten unseren Kunden künftig ein komplettes End-to-End-Servicepaket - von der Strategie bis zur Begleitung der Transformation. Darüber hinaus bauen wir unsere AdEx Partners-Präsenz in Österreich deutlich aus."

Roland Bubik, CEO von BMC Strategy Consultants, ergänzt: "Wir freuen uns, künftig als Teil von AdEx Partners unseren Kunden noch breitere und tiefere Kompetenz anbieten zu können. Neben unserem traditionellen Strategie-Fokus sind wir nun auch in der Durchführung von Transformationsprogrammen sowie in der Erzielung von Business-Value durch Einsatz von innovativen Technologien lieferfähig. Dabei behalten wir unsere Werte, insbesondere die rigorose Ausrichtung an den Bedürfnissen unserer Kunden sowie eine ausgeprägte High-Performance-Kultur, bei."

Mit dem Closing zum 1. September 2025 wurde das BMC-Team offiziell Teil von AdEx Partners. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner von AdEx Partners, unterstreicht die Bedeutung dieses Zusammenschlusses für die gemeinsame Zukunft: "Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Onboarding von BMC Strategy Consultants treiben wir die strategische Weiterentwicklung von AdEx Partners konsequent voran. Gemeinsam teilen wir die Leidenschaft, den Teamgeist und die Passion, unsere Kunden in Strategie und Transformation nachhaltig voranzubringen. Wir freuen uns sehr auf diese gemeinsame Reise und darauf, gemeinsam Großes zu bewirken."

