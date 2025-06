AdEx Partners

Mit AdEx Partners Intelligence in eine neue Ära - AdEx Partners übernimmt Studio Business von Mindfuel und stärkt Rolle als Trusted Advisor für KI-basierte Unternehmenstransformationen

München/Hamburg (ots)

AdEx Partners, eine mehrfach ausgezeichnete Management- und IT-Beratung, hat die Übernahme des Studio Business von Mindfuel mit Wirkung zum 1. Juni 2025 bekannt gegeben. Dieser strategische Schritt stärkt die Position von AdEx Partners auf dem europäischen KI- und Datenmarkt.

Als Trusted Advisor für Business Transformation unterstützt AdEx Partners seit 2012 führende Unternehmen dabei, die digitale Zukunft Europas zu gestalten. Mehrfach als "Hidden Champion" und "Best of Consulting" ausgezeichnet, bietet das Unternehmen unabhängige und technologieübergreifende Beratung in seinen Schwerpunktbereichen, darunter ERP, Data Value Management sowie Business- & Digitale Transformation. Das Team besteht aus rund 300 Beraterinnen und Beratern mit durchschnittlich 13 Jahren Branchenerfahrung. Über 60 Prozent der DAX30-Unternehmen zählen zu den Kunden von AdEx Partners.

Durch die Übernahme erweitert AdEx Partners seine bisherigen KI- und Datenservices beträchtlich und vollzieht damit einen Wachstumssprung. Stefan Rieder, CEO und Managing Partner bei AdEx Partners, erklärt: "Mit dieser Integration setzen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung Marktführerschaft im Bereich KI- und Datentransformation. Mit unserem 'AI-first'-Ansatz stärken wir nicht nur unsere Expertise in den Bereichen KI und Datenanalyse, sondern verändern auch die Art und Weise, wie wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Mit diesem hochspezialisierten Team und seiner starken DAX-Kundenbasis, insbesondere im Bereich Finanzdienstleistungen, können wir unseren Kunden jetzt umfassendere Transformationsprojekte mit noch stärkerem Fokus auf KI und Daten anbieten."

Nadiem von Heydebrand, CEO & Mitgründer von Mindfuel, fügt hinzu: "Wir freuen sehr über diesen Schritt, der das Mindfuel Studio auf einen großartigen Wachstumspfad bringt. AI & Data Product Management werden so einer neuen Kundengruppe zugänglich gemacht, mit echtem Mehrwert auch für unsere bestehenden Kunden."

Das Beste aus beiden Welten

Mindfuels europaweit tätiges Team aus Daten-, KI- und Produktmanagement-Expertinnen und -Experten wird zu AdEx Partners Intelligence - einem Kompetenzzentrum, das die Kunden des Unternehmens umfassend in ihrer KI-Transformation begleitet.

Auf der Grundlage des Mindfuel-eigenen, wertorientierten Ansatzes und der branchenübergreifenden Transformationserfahrung von AdEx Partners wird das neue Team Unternehmen dabei unterstützen, KI-Produkte zu entdecken, zu entwickeln und unternehmensweit zu skalieren - schnell, verantwortungsbewusst und mit messbarem Erfolg.

"Für fast alle Unternehmen gilt: KI sollte keine Wissenschaft sein, sondern wie ein Produkt behandelt werden", sagt Stefan Schmautz, Mitgründer, ehemaliger Chief Customer Officer bei Mindfuel und neuer Partner bei AdEx Partners. "Um erfolgreich zu sein, braucht es eine solide Datenbasis, ein durchgängiges Produktdenken, das richtige Setup, die nötige Expertise sowie eine verantwortungsvolle und werteorientierte Skalierung.

Wir vereinen das Daten- und KI-Wissen und die technischen Stärken von Mindfuel mit der tiefgreifenden Branchen- und Transformationsexpertise von AdEx Partners. Dadurch beschleunigen wir die Time-to-Value und erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit komplexer KI-Projekte."

Seit dem 1. Juni 2025 agiert das Team - unter Leitung von Stefan Schmautz und ergänzt durch Expertinnen und Experten von AdEx Partners - als AdEx Partners Intelligence und verstärkt den AI & Data Analytics Hub des Unternehmens. AdEx Partners und Mindfuel arbeiten in Zukunft zusammen, um die Themen KI und datenbasierte Unternehmenstransformation weiter voranzutreiben.

