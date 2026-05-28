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"Sehr gut" im großen CHIP-Test: NORMA Connect "Smart S" punktet erneut mit Top-Platzierung

Riesiges Datenvolumen, modernes Netz und volle Kostenkontrolle

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Fürth (ots)

Ob Messaging, Streaming oder Videotelefonie - mobile Daten gehören für viele Menschen heute selbstverständlich zum Alltag Umso wichtiger ist ein Tarif, der zuverlässig ist, viel Leistung bietet und trotzdem bezahlbar bleibt. Genau hier überzeugt NORMA Connect im aktuellen Prepaid-Tarifvergleich des renommierten Technikmagazins CHIP. Unter 20 getesteten Anbietern sichert sich der Tarif "Smart S" erneut eine starke Platzierung und erhält die Gesamtnote "sehr gut".

20 Tarife im Vergleich - NORMA Connect überzeugt erneut

Im aktuellen Vergleich nahmen die Expertinnen und Experten von CHIP insgesamt 20 Prepaid-Tarife mit Paketpreisen bis zu zehn Euro unter die Lupe. Bewertet wurden dabei unter anderem die Kategorien Netzqualität, Ausstattung, Kosten und Service. Im direkten Vergleich mit zahlreichen bekannten Mobilfunkanbietern konnte NORMA Connect mit dem Tarif "Smart S" erneut überzeugen und erreichte mit der Gesamtnote 1,5 und der Gesamtbewertung "sehr gut" einen Platz an der Spitze im Test. Mit 25 GB Datenvolumen, der 5G-Nutzung im leistungsstarken Telekom-Netz sowie der eSIM-Verfügbarkeit bietet der Tarif ein attraktives Gesamtpaket für alle, die flexibel und gleichzeitig preisbewusst mobil unterwegs sein möchten.

Starke Leistung zum attraktiven Preis

Gerade im Alltag - vom Streaming über Videotelefonie bis hin zum mobilen Arbeiten - erfreuen sich Prepaid-Tarife großer Beliebtheit. NORMA Connect verbindet diese Vorteile mit einer leistungsstarken Tarifausstattung und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit dem "Smart S"-Tarif erhalten Kundinnen und Kunden eine moderne Mobilfunklösung, die hohe Datenleistung und einfache Nutzung miteinander kombiniert und damit genau die Anforderungen erfüllt, die Verbraucherinnen und Verbraucher heute an ihren Mobilfunktarif stellen. NORMA Connect liefert dafür die passende Lösung zum Preis von nur 8,99 Euro je vier Wochen und zählt damit zu den preisgünstigsten Angeboten im Vergleich.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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