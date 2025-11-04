ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 50/25 Sonntag, 07.12. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 „ZDF-History: Gesetzlos – Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit“ entfällt (weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen) Montag, 08.12. Bitte Programmergänzung beachten: 6.45 The True Story of Sabrina Carpenter Deutschland 2025 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 11.12. Bitte Programmänderungen und neue Berginnzeiten beachten: 7.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Täuschung - September bis Dezember 1937 Deutschland 2018 „Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause“ um 7.00 Uhr entfällt 7.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.00 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Erpressung - Januar bis April 1938 Deutschland 2018 8.45 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Verrat - Mai bis September 1938 Deutschland 2018 9.30 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Aggression - Oktober 1938 bis März 1939 Deutschland 2018 10.15 Countdown zum Zweiten Weltkrieg Höllenfahrt - April bis August 1939 Deutschland 2018 11.00 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef – Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 11.45 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 „ZDF-History: Organisation "Werwolf"- Hitlers letztes Aufgebot“ um 12.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell