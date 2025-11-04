PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 50/25 
Sonntag, 07.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  5.45	 ZDF-History
	 Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot
	 Deutschland 2012

„ZDF-History: Gesetzlos – Die großen Verbrechen der Nachkriegszeit“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen)

Montag, 08.12. 

Bitte Programmergänzung beachten: 

   6.45	 The True Story of Sabrina Carpenter
	 Deutschland 2025


(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)

Donnerstag, 11.12. 

Bitte Programmänderungen und neue Berginnzeiten beachten: 

  7.15	 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
	 Täuschung - September bis Dezember 1937
	 Deutschland 2018

„Die Zwangsarbeiterin - Nadeshdas langer Weg nach Hause“ um 7.00 	 Uhr entfällt
 
  7.58	 Regelmäßig aktuelle Nachrichten
	 heute Xpress

  8.00	 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
	 Erpressung - Januar bis April 1938
	 Deutschland 2018

  8.45	 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
	 Verrat - Mai bis September 1938
	 Deutschland 2018

  9.30	 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
	 Aggression - Oktober 1938 bis März 1939
	 Deutschland 2018

 10.15	 Countdown zum Zweiten Weltkrieg
	 Höllenfahrt - April bis August 1939
	 Deutschland 2018

 11.00	 ZDF-History
	 Hitlers Geheimwaffen-Chef – Die zwei Leben Hans Kammlers
	 Deutschland 2019

 11.45	 ZDF-History
	 Hiroshima - Chronik einer Tragödie
	 Deutschland 2020

„ZDF-History: Organisation "Werwolf"- Hitlers letztes Aufgebot“ um 	12.00 Uhr entfällt
                                                                                (weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 29.10.2025 – 15:09

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 49/25 Sonntag, 30.11. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 „DDR – die entsorgte Republik“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen) Montag, 01.12. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 02.12. Bitte Programmänderung ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:28

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 48/25 Sonntag, 23.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.45 Terra X Harald Lesch ...und die Wahrheit über UFOs Deutschland 2025 Terra X: Nikola Tesla - Magier der Elektrizität – entfällt! Montag, 24.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan - entfällt! Dienstag, 25.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.15 The True Story of Robert Downey Jr. Großbritannien ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 14:14

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 48/25 Montag, 24.11. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Kleopatras versunkene Stadt Großbritannien 2021 18.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 Aufgedeckt: Die Kupferrolle vom Toten Meer – entfällt!!! Aufgedeckt: Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren