ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 48/25   

Woche 48/25 
Sonntag, 23.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.45	 Terra X Harald Lesch
	 ...und die Wahrheit über UFOs
	 Deutschland 2025

Terra X: Nikola Tesla - Magier der Elektrizität – entfällt!


Montag, 24.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

7.00	Terra X Harald Lesch ... und das Leben auf dem Supervulkan - entfällt!


Dienstag, 25.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.15	 The True Story of Robert Downey Jr.
	 Großbritannien 2023

The True Story of Rihanna – entfällt!


Donnerstag, 27.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 11.30	 Terra X Harald Lesch
	 ... und das Leben auf dem Supervulkan
	 Deutschland 2025

Die Erde - Entstehung des Lebens: Menschen und Tiere – entfällt!


Freitag, 28.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 Mythos Enigma – Tauchgang in die Vergangenheit
	 Deutschland 2021

Mythen-Jäger: Die geheimnisvolle Goldmine – entfällt!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

