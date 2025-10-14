ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 46/25 Samstag, 08.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 plan b: Die Klimaretter Neue Ideen zur CO2 Reduzierung Deutschland/Slowenien/Schweiz/Italien 2025 ZDFzeit: IKEA: Die Insider – entfällt!!! Dienstag, 11.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die Spur Blutige Bodenschätze Kampf um ukrainische Rohstoffe Deutschland 2025 Geheimes Russland - Die Unterwelten von Samara – entfällt!!! Donnerstag, 13.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Leschs Kosmos: Satelliten - Spione im All? – entfällt!!! (ohne Ersatz-Programm)
