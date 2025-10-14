Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Montag, 03.11. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Terra X Harald Lesch ... und die Macht der Pharmariesen Deutschland 2024 ZDFzeit: Die Tricks der Supermärkte - mit Pia Osterhaus – entfällt!!! Dienstag, 04.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 ZDF-History: Krieg der Zeichner – entfällt!!! ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern ...

mehr