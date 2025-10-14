PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 46/25 
Samstag, 08.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.30	 plan b: Die Klimaretter
	 Neue Ideen zur CO2 Reduzierung
	 Deutschland/Slowenien/Schweiz/Italien 2025

ZDFzeit: IKEA: Die Insider – entfällt!!!

Dienstag, 11.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Die Spur
	 Blutige Bodenschätze 
	 Kampf um ukrainische Rohstoffe
	 Deutschland 2025

Geheimes Russland - Die Unterwelten von Samara – entfällt!!!

Donnerstag, 13.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

7.00	Leschs Kosmos: Satelliten - Spione im All? – entfällt!!!

(ohne Ersatz-Programm)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

