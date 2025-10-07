ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Montag, 03.11. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Terra X Harald Lesch ... und die Macht der Pharmariesen Deutschland 2024 ZDFzeit: Die Tricks der Supermärkte - mit Pia Osterhaus – entfällt!!! Dienstag, 04.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 ZDF-History: Krieg der Zeichner – entfällt!!! ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten – entfällt!!! Mittwoch, 05.11. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Die sieben größten Naturwunder der Erde Deutschland 2023 Neuseeland - Rivalen der Urzeit: Herrscher der Wasserwelt – entfällt!!! Donnerstag, 06.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Die schwersten Unglücke der DDR Nur die Stasi kennt die Wahrheit Deutschland 2020 Die schwersten Unglücke der DDR – Sozialismus – entfällt!!! Freitag, 07.11. Bitte Programmänderung beachten: 12.00 TRU Stories Echte Liebe? Ich liebe dich, nicht dein Alter Deutschland 2024 Am Puls mit Eva Schulz: Wie die Politik Familien im Stich lässt – entfällt!!!

