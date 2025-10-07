PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 45/25 
Montag, 03.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 11.30	 Terra X Harald Lesch
	 ... und die Macht der Pharmariesen
	 Deutschland 2024

ZDFzeit: Die Tricks der Supermärkte - mit Pia Osterhaus – entfällt!!!

Dienstag, 04.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 ZDF-History
	 Hiroshima - Chronik einer Tragödie
	 Deutschland 2020

ZDF-History: Krieg der Zeichner – entfällt!!!
ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten – entfällt!!!

Mittwoch, 05.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 11.30	 Die sieben größten Naturwunder der Erde
	 Deutschland 2023

Neuseeland - Rivalen der Urzeit: Herrscher der Wasserwelt – entfällt!!!

Donnerstag, 06.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.00	 Die schwersten Unglücke der DDR
	 Nur die Stasi kennt die Wahrheit
	 Deutschland 2020

Die schwersten Unglücke der DDR – Sozialismus – entfällt!!!

Freitag, 07.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.00	 TRU Stories
	 Echte Liebe?
	 Ich liebe dich, nicht dein Alter
	 Deutschland 2024

Am Puls mit Eva Schulz: Wie die Politik Familien im Stich lässt – entfällt!!!

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

