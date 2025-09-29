ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Samstag, 25.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.15 Tycoons - Die Macht der Milliardäre Russlands Oligarchen Deutschland 2022 „Russland, Putin und die Oligarchen“ entfällt „ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit“ um 7.00 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 4.15 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 „Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie“ entfällt (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 28.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 „Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Alpen“ entfäl (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehe Mittwoch, 29.10. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Wer ist Peter Thiel? Deutschland 2022 „Die Spur: iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff?“ entfällt (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Programmänderung beachten: 8.15 Schnell online Geld verdienen Influencer, Netzwerke und leere Versprechen Deutschland 2022 „Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite“ entfällt (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)

