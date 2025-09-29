PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 44/25 
Samstag, 25.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  6.15	 Tycoons - Die Macht der Milliardäre
	 Russlands Oligarchen
	 Deutschland 2022

„Russland, Putin und die Oligarchen“ entfällt                               	„ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit“ um 7.00 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)

Bitte Programmänderung beachten: 

4.15	 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing
	 Deutschland 2017

„Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 28.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  6.15	 Die Entstehung der Erde
	 Death Valley
	 USA 2009

„Wunder der Natur – Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Alpen“ entfäl
                                                                                 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehe
Mittwoch, 29.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

  7.00	 Wer ist Peter Thiel?
	 Deutschland 2022

„Die Spur: iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff?“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)                                             
                                                                                       Bitte Programmänderung beachten: 

  8.15	 Schnell online Geld verdienen
	 Influencer, Netzwerke und leere Versprechen
	 Deutschland 2022

„Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite“ entfällt
                                                                                (weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 24.09.2025 – 08:59

    ZDFinfo Änderungsmitteilung /Woche 44/25 / Mittwoch, 29.10.2025

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 44/25 Mittwoch, 29.10. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 Terra X History Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin. Deutschland 2024 „Terra X History: Die Windsors. Eine neue Generation“ entfällt (weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wie vorgesehen) ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:16

    ZDFinfo Änderungsmeldung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Samstag, 25.10. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 21.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 21.45 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 22.30 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 23.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 Die Reihe „Geschichte der Liebe“ entfällt ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:59

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 42/25 Mittwoch, 15.10. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien? Teil 1 Deutschland 2022 19.30 Gandhis Vermächtnis – Wohin steuert Indien? Teil 2 Deutschland 2022 20.15 Der Krieg des Benjamin Netanjahu Frankreich 2025 Korea - Der vergessene Krieg (mit drei Folgen) – entfällt!!! Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren