ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Donnerstag, 30.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Terra X History Karl Dall – Die deutsche Blödel-Legende Deutschland 2024 Terra X History: Beckenbauer - Triumphe, Affären, Skandale – entfällt!!! Woche 45/25 Dienstag, 04.11. Bitte Programmänderung beachten: 2.00 Terra X History Dodi und Diana Deutschland 2024 ZDF-History: Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende – entfällt!!!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell