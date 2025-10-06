PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 44/25 
Donnerstag, 30.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.15	 Terra X History
	 Karl Dall – Die deutsche Blödel-Legende
	 Deutschland 2024


Terra X History: Beckenbauer - Triumphe, Affären, Skandale – entfällt!!!


Woche 45/25 
Dienstag, 04.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 2.00	 Terra X History
	 Dodi und Diana
	 Deutschland 2024


ZDF-History: Karl Lagerfeld - Eine deutsche Legende – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

