ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 46/25 Freitag, 14.11. Bitte Programmänderung und Beginnzeit beachten: 4.45 Iran und die Bombe Vom Partner zum Feind Deutschland 2022 ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis – entfällt!!! Woche 47/25 Samstag, 15.11. Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten: 5.30 Iran und die Bombe Auf dem Weg zur Atommacht Deutschland 2022 6.15 Leschs Kosmos Ausgestrahlt? Strom ohne Atom Deutschland 2023 Sonntag, 16.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 65 Jahre „Bravo“ - Liebe, Stars und Dr. Sommer Deutschland 2021 Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit – entfällt!!! Dienstag, 18.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 ZDF-History Deutsche Verschwörungsmythen: Reichsbürger und Querdenker Deutschland 2023 Leschs Kosmos: Fake oder Fakt – entfällt!!! Mittwoch, 19.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 Die härtesten Orte der Welt Piraten auf dem Amazonas Frankreich 2023 ZDF.reportage: Usedom im Winter – entfällt!!! Donnerstag, 20.11. Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten: 7.30 Die Spur Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer? Deutschland 2025 8.15 Jung, online, süchtig Sexting und Pornos Spanien 2022 9.00 Jung, online, süchtig Gaming und Gambling Spanien 2022 9.45 Jung, online, süchtig Droge Bildschirm Spanien 2022 Drogen-Land: Cannabis an der Küste – entfällt!!! Freitag, 21.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel Atommüll in der Südsee Deutschland 2025 Kanadas größte Katastrophe – entfällt!!!

