ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 46/25 
Freitag, 14.11. 

Bitte Programmänderung und Beginnzeit beachten: 

 4.45	 Iran und die Bombe
	 Vom Partner zum Feind
	 Deutschland 2022

ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis – entfällt!!!

Woche 47/25 
Samstag, 15.11. 

Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten: 

 5.30	 Iran und die Bombe
	 Auf dem Weg zur Atommacht
	 Deutschland 2022

 6.15	 Leschs Kosmos
	 Ausgestrahlt? Strom ohne Atom
	 Deutschland 2023


Sonntag, 16.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 6.00	 65 Jahre „Bravo“ - Liebe, Stars und Dr. Sommer
	 Deutschland 2021

Falsche Gnade? - Justizversagen in der Wendezeit – entfällt!!!


Dienstag, 18.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 ZDF-History
	 Deutsche Verschwörungsmythen: Reichsbürger und Querdenker
	 Deutschland 2023


Leschs Kosmos: Fake oder Fakt – entfällt!!!


Mittwoch, 19.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 Die härtesten Orte der Welt
	 Piraten auf dem Amazonas
	 Frankreich 2023

ZDF.reportage: Usedom im Winter – entfällt!!!


Donnerstag, 20.11. 

Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten: 

 7.30	 Die Spur
	 Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer?
	 Deutschland 2025

 8.15	 Jung, online, süchtig
	 Sexting und Pornos
	 Spanien 2022

 9.00	 Jung, online, süchtig
	 Gaming und Gambling
	 Spanien 2022

 9.45	 Jung, online, süchtig
	 Droge Bildschirm
	 Spanien 2022


Drogen-Land: Cannabis an der Küste – entfällt!!!


Freitag, 21.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 7.00	 planet e.: Kalter Krieg und Klimawandel 
	 Atommüll in der Südsee
	 Deutschland 2025

Kanadas größte Katastrophe – entfällt!!!

