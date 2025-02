Panifactum

Panifactum: Wie Matthias Hofmann hochwertige, glutenfreie und verträgliche Low-Carb-Backwaren für jeden zugänglich macht

Schöntal (ots)

Leckeres Gebäck genießen, ohne schlechtes Gewissen, Bauchschmerzen oder sogar eine Insulinspritze – für viele Menschen gleicht diese Vorstellung einem Traum. Mit Panifactum lässt Matthias Hofmann ihn wahr werden: Die Qualitätsbackwaren der Low-Carb-Bäckerei sind nicht nur kohlenhydratarm und glutenfrei, sondern auch in Bio-Qualität und nachhaltig. Was seine Produkte auszeichnet und wie aus einer klassischen Traditionsbäckerei eine auf Low Carb spezialisierte Online-Bäckerei wurde, erfahren Sie hier.

Backwaren wie Brot und Kuchen sind aus der deutschen Kultur nicht wegzudenken – gleichzeitig gelten darin das enthaltene Mehl und der Zucker als maßgebliche Treiber von Volkskrankheiten, Unverträglichkeiten und Übergewicht. So kommen immer mehr Menschen in die Situation, auf Bäckereiprodukte im Alltag verzichten zu müssen oder zu wollen. Eine ketogene oder Low-Carb-Ernährung bietet sowohl Sportlern und Abnehmwilligen als auch Diabetikern und Allergikern eine ideale Basis für einen ausgewogenen Lebensstil. Doch vor allem der Verzicht auf Brot als beliebtes, einfaches und überall verfügbares Grundnahrungsmittel fällt vielen Menschen schwer. „Der breiten Masse ist gar nicht bewusst, welche erheblichen gesundheitlichen Nachteile mit dem Konsum klassischer Backwaren verbunden sind“, verrät Matthias Hofmann, Geschäftsführer von Panifactum. „Erst, wenn sie Unverträglichkeiten oder Krankheiten entwickeln, abnehmen oder ihre Leistungsfähigkeit steigern wollen, fangen sie an, sich mit einer gesunden Ernährung auseinanderzusetzen.“

„Dann wird Brot oft als erstes vom Speiseplan gestrichen – und damit echte Lebensqualität eingebüßt“, fährt der Bäcker fort. „Dabei gibt es leckere und bekömmliche Alternativen.“ Auf Basis dieser Erkenntnis hat der gelernte Müller und Bäcker, der aus einer traditionellen Familienbäckerei stammt, gemeinsam mit seiner Frau Alexandra die Low-Carb-Bäckerei Panifactum gegründet: Ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung besonderer, glutenfreier und hochwertiger Low-Carb-Produkte spezialisiert hat. Mit Fokus auf Qualität, Innovation und die Bedürfnisse seiner Kunden hat Matthias Hofmann bereits eine breite Produktpalette entwickelt, die sich großer Beliebtheit erfreut und andere Angebote auf dem Markt in vielerlei Hinsicht übertrumpft.

Ein breites Sortiment voller Lebensqualität – glutenfrei, kohlenhydratarm und hochwertig

Von Brot und Knäckebrot über Kuchen und Backmischungen bis hin zu Fruchtaufstrichen und Bites bietet das Sortiment von Panifactum eine große Auswahl an Produkten, die auf spezielle Ernährungsbedürfnisse abgestimmt sind. „Weil auch Menschen mit Unverträglichkeiten, Diabetes oder einer ketogenen Ernährung unsere Backwaren bedenkenlos essen können, steht Panifactum auch ein Stück weit für Lebensqualität“, verrät Matthias Hofmann. Denn während andere Low-Carb-Produkte oft auf Weizengluten als Klebereiweiß setzen, zeichnen sich seine Produkte allesamt durch absolute Glutenfreiheit aus, was sie besonders verträglich macht. Im Gegensatz zu anderen glutenfreien Backwaren enthalten die Produkte von Panifactum dabei jedoch kaum Kohlenhydrate, weshalb sie einer Gewichtszunahme vorbeugen können und auch für Diabetiker geeignet sind.

Mit hochwertigen Zutaten wie Ölsaaten, Leinsamen und Flohsamenschalen sind die Brote von Matthias Hofmann nicht nur reich an essenziellen Fettsäuren und Ballaststoffen, sondern können auch zu einer gesunden Verdauung beitragen. Zudem können sich die Kunden von Panifactum auf natürliche Zutaten in Bio-Qualität und den Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe verlassen. „Als wir uns dazu entschieden haben, unser Angebot auf eine bekömmliche Ernährung auszurichten, war sofort klar, dass Nachhaltigkeit und höchste Qualität für uns an erster Stelle stehen“, erklärt der Low-Carb-Bäcker. So liegt sein Fokus auf einer sauberen Zutatenliste und hohen Qualitätsstandards, um die gesundheitlichen Ansprüche an die Produkte optimal zu erfüllen.

Panifactum – Von der Traditionsbäckerei zu innovativen Produkten für eine bekömmliche Ernährung

Um auch den Bedürfnissen seiner Kunden in hohem Maß gerecht zu werden und seine Produkte stetig weiterzuentwickeln, setzt Matthias Hofmann auf die enge Zusammenarbeit mit Medizinern und Branchenexperten. Diese Kooperationen ermöglichen es ihm, innovative Lösungen zu entwickeln, die auf medizinischen Erkenntnissen basieren und die Lebensqualität seiner Kunden erheblich steigern. „Weil beispielsweise immer mehr Menschen Allergien gegen Sonnenblumenkerne entwickeln, haben wir die Rezeptur einiger Produkte entsprechend angepasst“, verrät der Geschäftsführer von Panifactum. „Durch die Verwendung alternativer Zutaten, wie Goldleinsaat oder Hanfprotein, stellen wir zudem sicher, dass unsere Backwaren weiterhin nährstoffreich und schmackhaft bleiben.“ Mit der starken Ausrichtung auf Qualität, Innovation und Mehrwert für seine Zielgruppe ist es Matthias Hofmann gelungen, Panifactum zum führenden Anbieter für ketogene Low-Carb-Produkte auf dem deutschen Markt zu werden.

Als gelernter Bäcker und letzter Müller seiner Familie, die auf eine knapp einhundertfünfzig Jahre lange Tradition im Bäckerhandwerk zurückblicken kann, führte Matthias Hofmann 14 klassische Bäckereifilialen mit 260 Mitarbeitern, als er auf den Low-Carb-Trend aufmerksam wurde. Nachdem der Bäcker und seine Frau Alexandra Hofmann selbst positive Erfahrungen mit der bekömmlichen, kohlenhydratarmen Ernährung gemacht hatten, begannen sie, neben traditionellen Backwaren auch Low-Carb-Produkte zu entwickeln. 2017 fiel schließlich die Entscheidung für einen grundlegenden Wandel: Das Ehepaar verkaufte den Familienbetrieb und gründete Panifactum, um sich vollständig auf die Herstellung von hochwertigen glutenfreien Low-Carb-Backwaren zu konzentrieren. Heute sind die innovativen Produkte von Panifactum sowohl im eigenen Onlineshop als auch in verschiedenen Supermarktketten erhältlich. „Unsere Mission ist es, die Bekanntheit von ketogener und Low-Carb-Ernährung weiter zu steigern, damit immer mehr Menschen von ihren beeindruckenden Vorteilen profitieren können“, verrät Matthias Hofmann abschließend. „Dafür arbeiten wir daran, unser Produktangebot kontinuierlich zu optimieren und zu erweitern.“

