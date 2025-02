schiebezimmer gmbh

Nachhaltigkeit verkaufen? schiebezimmer zeigt am Beispiel Weinbau, wie ganze Branchen umdenken können

Nachhaltigkeit ist die Grundlage einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Doch das Engagement verantwortungsvoller Unternehmen bleibt oft unsichtbar, während lautere Konzerne die Aufmerksamkeit dominieren. Die schiebezimmer gmbh zeigt mit ihrer Initiative "Zukunftsweine", wie nachhaltige Unternehmen sichtbar werden. Doch wie genau schaffen sie es, eine ganze Branche für Nachhaltigkeit zu mobilisieren?

Wein – seit Jahrtausenden Symbol für Genuss, Kultur und Handwerkskunst. Doch der Klimawandel stellt die Branche vor existenzielle Fragen: Bleibt uns der Wein, wie wir ihn kennen, auch in Zukunft erhalten? Hitze, Dürre und Unwetter gefährden nicht nur Ernten, sondern auch die Tradition eines Jahrtausende alten Kulturguts. Wie kann der Weinbau diesen Herausforderungen begegnen? Wie sieht eine nachhaltige Zukunft aus, die Klima und Umwelt schützt, ohne dabei die Seele des Weins zu verlieren? Johannes Schiebe und Marvin Zimmer von der schiebezimmer gmbh sagen: "Nur eine tiefgreifende Transformation kann die Antworten liefern, die jetzt gebraucht werden."

"Ein einzelner Winzer kann den Weinbau nicht allein retten – dafür braucht es Zusammenarbeit und neue Kommunikationswege", erklärt Johannes Schiebe, Mitgründer der schiebezimmer gmbh. Genau hier setzt das Unternehmen an: Mit der Initiative "Zukunftsweine" will es den Weinbau nachhaltiger machen. Die Idee dahinter: Eine Dachmarke, die engagierte Winzer:innen vereint und Zusammenarbeit für eine gemeinsame Sache statt Konkurrenz fördert. Im Fokus stehen klimaresistente Rebsorten, um den Weinbau fit für die Herausforderungen des Klimawandels zu machen. Gleichzeitig sollen die Werte von Klima-, Boden- und Kulturerhalt in den Vordergrund gestellt werden. Dabei ist "Zukunftsweine" mehr als nur ein Name – es ist eine Plattform für Veränderung. Ziel ist es, nicht nur die Branche, sondern auch die Konsumenten zum Umdenken und Handeln zu bewegen.

Strategie und Umsetzung: Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Mit "Zukunftsweine" hat die schiebezimmer gmbh mehr geschaffen als eine Marke – sie hat den Startschuss für eine Bewegung gegeben, die den Weinbau nachhaltig verändern soll. Ihr Ziel: Winzer, Händler und Konsumenten auf einer Plattform zu vereinen, um gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der der Weinbau nicht nur klimaresistenter, sondern auch umweltfreundlicher wird. Im Mittelpunkt steht eine klare Vision: den Schutz von Klima, Boden und Kulturlandschaften zur Priorität machen.

Alles begann, als Johannes Schiebe und Marvin Zimmer im Gespräch mit ihrer langjährigen Kundin Weingut Eva Vollmer auf den gravierenden Fußabdruck des Weinbaus aufmerksam wurden. Obwohl Weinbau in Europa nur eine sehr kleine Fläche einnimmt, verbraucht er fast die Hälfte der Pflanzenschutzmittel. Die Lösung? Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz PIWIs. Diese nachhaltigen Reben benötigen bis zu 80 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel sowohl bei konventionellem als auch Bio-Anbau, schonen den Boden, sparen Wasser und haben eine bessere CO₂-Bilanz. Dieser vielversprechende Lösungsansatz hat nur ein großes Hindernis: Der weinfachliche Name "Pilzwiderstandsfähige Rebsorten" klingt wenig einladend und die Namen dieser Rebsorten sind den Weintrinkern kaum bekannt.

Hier setzt schiebezimmer an: Mit einer klaren, emotionalen Markenbotschaft und kreativen Ideen haben sie die nachhaltigen Rebsorten ins Rampenlicht gerückt. "'Zukunftsweine' entstand aus der Überzeugung, dass wir zusammen mehr erreichen können als allein", betont Marvin Zimmer. Aus Marktforschungsstudien geht eindeutig hervor, dass Konsumenten bereit sind, Neues zu probieren und ihr Konsumverhalten zu verändern, wenn ihnen der Vorteil und Nutzen von nachhaltigen Alternativen bekannt und bewusst sind.

Marketing mit Wirkung: So macht schiebezimmer durch innovative Strategien den Markt zukunftstauglich

Statt nur einzelne Weine als "Zukunftsweine" zu kennzeichnen, bestand ihr Schachzug darin, eine Plattform zu schaffen, die alle Winzer, Händler und Weinliebhaber einlädt, Teil dieser gemeinsamen Vision zu werden. Heute vereint die Bewegung bereits über 75 Winzer, die zusammen auf die umweltfreundlichen Rebsorten setzen und sich gegenseitig unter die Arme greifen.

Auch abseits der Weinwelt unterstützt die schiebezimmer gmbh insbesondere mittelständische Unternehmen mit nachhaltigen Ansätzen. "Viele kleine Betriebe haben bereits tolle Ideen und Lösungen für die Probleme unserer Zeit, bleiben aber oft unsichtbar, weil ihnen die Ressourcen für professionelles Marketing fehlen", so Marvin Zimmer. "Wir unterstützen genau diese Unternehmen dabei, ihre Botschaften zu verbreiten und gleichzeitig ihren wirtschaftlichen Erfolg zu steigern", fügt Johannes Schiebe hinzu.

Im Fall "Zukunftsweine" ziehen sie über die rebellischen, lauten, aber sympathischen Slogans wie "Viva la Weinberg" und "Die Erde ist mein Lieblingsterroir" der Marke nach und nach Aufmerksamkeit auf sich. Auch auf ihrem ersten ProWein Besuch, der führenden internationalen Fachmesse zum Thema Wein, sorgte die Bewegung mit lautstarkem und auffälligem Marketing für großes Aufsehen – und wurde in den Folgejahren sogar zum Leitthema der Messe. "Leise und zurückhaltend sind wir also nicht", sagt Marvin Zimmer. Solche plakativen Botschaften wurden durch interaktive Formate ergänzt: Tasting Festivals, gezielte Veranstaltungen und Workshops brachten Winzer, Händler und Verbraucher zusammen. Ziel war es, nicht nur zu informieren, sondern alle Beteiligten aktiv einzubinden und ein tiefes Verständnis für die Vorteile nachhaltiger Rebsorten zu schaffen. Denn Studien belegen, dass Konsumenten eher zu Produkten greifen, deren Nutzen sie nachvollziehen können – und die Bewegung "Zukunftsweine" hat genau das erreicht.

Erfolg und Inspiration: Ein Modell für die Zukunft

"Unsere Arbeit hat nicht nur die Akzeptanz für nachhaltige Weine gesteigert, sondern auch eine starke Gemeinschaft geschaffen", sagt Johannes Schiebe stolz. Durch diese Vernetzung von bereits über 75 Weingütern, die sich gegenseitig unterstützen und sich gemeinsam für einen nachhaltigeren Weinbau einsetzen, konnten Ressourcen gebündelt und der Einfluss der Bewegung deutlich vergrößert werden – bis hin zur Politik: Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir besuchte persönlich eines der angeschlossenen Weingüter, um sich über die Initiative zu informieren.

Auch die langfristigen Erfolge der Arbeit von schiebezimmer sprechen für sich: "Zukunftsweine" wurde mit renommierten Preisen wie dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023, dem Nachhaltigkeitspreis Marketing Rheinhessen 2023 sowie dem Feinschmecker Award Innovation und Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Ein weiteres Beispiel für die Relevanz ihrer Arbeit ist die Aufnahme der schiebezimmer gmbh in den Bundesverband für nachhaltiges Wirtschaften (BNW). Dieser Verband fördert nicht nur den Umweltschutz, sondern setzt sich aktiv dafür ein, nachhaltige Wirtschaftsweisen in die politische Agenda einzubringen – ein weiteres Zeichen für den Einfluss, den innovative Agenturen wie die schiebezimmer gmbh haben können.

Fazit: Wie Visionen Realität werden

Die "Zukunftsweine"-Initiative zeigt, wie viel bewegt werden kann, wenn man eine gemeinsame Vision verfolgt. Statt nur eine Marke zu schaffen, haben Winzer, Händler und Konsumenten zusammen einen Schritt in Richtung eines nachhaltigeren Weinbaus gemacht. "Klimaresistente Rebsorten, weniger Pflanzenschutzmittel und mehr Bewusstsein für unsere Umwelt – das alles wurde durch klare Kommunikation und gemeinsames Handeln möglich", so Johannes Schiebe.

Ihre Geschichte macht Mut: Sie zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Thema für große Konferenzen ist, sondern direkt vor unserer Haustür beginnen kann. Und sie beweist, dass Veränderung machbar ist, wenn man bereit ist, neue Wege zu gehen. So ist der innovative Ansatz der Agentur schiebezimmer auch ein Vorbild für andere Branchen. Denn die Kraft einer klaren Marke mit einem übergeordneten Ziel ist genau das, was viele Branchen in einer transformativen Zeit wie dieser dringend benötigen – schließlich sind wir gemeinsam stärker als allein. "Ob Winzer, Unternehmer oder Konsument: Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, die Welt ein Stück besser zu machen", schließt Johannes Schiebe.

