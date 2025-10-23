ZDFinfo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 48/25 Montag, 24.11. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Kleopatras versunkene Stadt Großbritannien 2021 18.00 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 Aufgedeckt: Die Kupferrolle vom Toten Meer – entfällt!!! Aufgedeckt: Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab – entfällt!!!
