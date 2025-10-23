PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 48/25 
Montag, 24.11. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 15.45	 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
	 Kleopatras versunkene Stadt
	 Großbritannien 2021


 18.00	 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte
	 Die verlorenen Schätze Ninives
	 Großbritannien 2018


Aufgedeckt: Die Kupferrolle vom Toten Meer – entfällt!!!

Aufgedeckt: Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab – entfällt!!!

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFinfo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFinfo
Weitere Storys: ZDFinfo
Alle Storys Alle
  • 23.10.2025 – 13:07

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 46/25 Freitag, 14.11. Bitte Programmänderung und Beginnzeit beachten: 4.45 Iran und die Bombe Vom Partner zum Feind Deutschland 2022 ZDF-History: Das Tschernobyl-Vermächtnis – entfällt!!! Woche 47/25 Samstag, 15.11. Bitte Programmänderung und Beginnzeiten beachten: 5.30 Iran und die Bombe Auf dem Weg zur Atommacht Deutschland 2022 6.15 Leschs Kosmos Ausgestrahlt? Strom ohne Atom Deutschland 2023 Sonntag, 16.11. Bitte ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 15:21

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 46/25 Samstag, 08.11. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 plan b: Die Klimaretter Neue Ideen zur CO2 Reduzierung Deutschland/Slowenien/Schweiz/Italien 2025 ZDFzeit: IKEA: Die Insider – entfällt!!! Dienstag, 11.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 Die Spur Blutige Bodenschätze Kampf um ukrainische Rohstoffe Deutschland 2025 Geheimes Russland - Die Unterwelten von Samara – entfällt!!! Donnerstag, 13.11. Bitte ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 15:42

    ZDFinfo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Montag, 03.11. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Terra X Harald Lesch ... und die Macht der Pharmariesen Deutschland 2024 ZDFzeit: Die Tricks der Supermärkte - mit Pia Osterhaus – entfällt!!! Dienstag, 04.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.15 ZDF-History Hiroshima - Chronik einer Tragödie Deutschland 2020 ZDF-History: Krieg der Zeichner – entfällt!!! ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren