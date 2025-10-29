PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung   

Woche 49/25 
Sonntag, 30.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.45	 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar
	 Deutschland 2017

	„DDR – die entsorgte Republik“ entfällt

                                                                                (weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen)


Montag, 01.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	 „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ um 6.30 	Uhr entfällt

                                                                                 (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)


Dienstag, 02.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 12.45	 ZDF-History
	 Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit
	 Deutschland 2020

	„Ancient Apocalypse: Sodom & Gomorra“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen)


Donnerstag, 04.12. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

  7.30	 ZDFzeit
	 besseresser
	 Die fiese Ferrero-Show
	 Deutschland 2023

	„besseresser: Das Leipziger Allerlei-Duell“ entfällt

(weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen)


Freitag, 05.12. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 	„Wer ist Andrew Tate?“ um 18.45 Uhr entfällt

(weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell

