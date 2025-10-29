ZDFinfo

ZDFinfo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFinfo Änderungsmitteilung Woche 49/25 Sonntag, 30.11. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 „DDR – die entsorgte Republik“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.45 Uhr wie vorgesehen) Montag, 01.12. Bitte Programmänderung beachten: „ZDF.reportage: Jung im Osten - Wie wir wirklich leben“ um 6.30 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen) Dienstag, 02.12. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 ZDF-History Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit Deutschland 2020 „Ancient Apocalypse: Sodom & Gomorra“ entfällt (weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 04.12. Bitte Programmänderungen beachten: 7.30 ZDFzeit besseresser Die fiese Ferrero-Show Deutschland 2023 „besseresser: Das Leipziger Allerlei-Duell“ entfällt (weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen) Freitag, 05.12. Bitte Programmänderung beachten: „Wer ist Andrew Tate?“ um 18.45 Uhr entfällt (weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen)

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell