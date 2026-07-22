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Teilnehmerrekord beim Discounter-Team: Mehr als 125 NORMA-Mitarbeitende gehen beim diesjährigen B2Run Nürnberg an den Start

Firmenlauf stärkt Teamgeist und motiviert die Kolleginnen und Kollegen

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Fürth (ots)

Auch beim diesjährigen B2Run Nürnberg war der Lebensmittel-Discounter NORMA wie gewohnt ganz vorne mit dabei: Mehr als 125 sportbegeisterte Mitarbeitende aus unterschiedlichsten Unternehmensbereichen schnürten am 21. Juli ihre Laufschuhe und gingen gemeinsam auf die 6,1 Kilometer lange Strecke rund um den Dutzendteich. Dabei stellte das fränkische Unternehmen den eigenen Teilnehmerrekord erneut ein und bewies mit den mehr als 125 Kolleginnen und Kollegen besonderen Teamgeist beim Firmenlauf. Auch in diesem Jahr wartete im Zielbereich im Max-Morlock-Stadion der bewährte NORMA-Versorgungsstand mit erfrischenden Getränken und Snacks auf die Läuferinnen und Läufer. Ganz nach dem Motto des Discounter-Teams kann man also auch über den B2Run 2026 sagen: "Bei NORMA läuft's einfach."

Gemeinsam aktiv - gemeinsam erfolgreich

Ob Laufprofi oder Einsteigerin beziehungsweise Einsteiger - beim B2Run Nürnberg zählt für NORMA vor allem das gemeinsame Erlebnis. Seit vielen Jahren gehört der Firmenlauf fest zur Unternehmenskultur des fränkischen Lebensmittel-Discounters. Dass das Team dabei immer größer wird, zeigt sich auch in diesem Jahr: Mehr als 125 Mitarbeitende gingen gemeinsam an den Start. In den typischen roten NORMA-Shirts war das Team auf der Strecke kaum zu übersehen. Nach dem Zieleinlauf wartete am firmeneigenen Versorgungsstand die wohlverdiente Stärkung. Bei Snacks und Getränken konnten sich die Läuferinnen und Läufer erholen, austauschen und den gemeinsamen Erfolg feiern. So wurde auch beim B2Run Nürnberg wieder deutlich: Teamgeist wird bei NORMA nicht nur in den Filialen und den Büros, sondern auch auf der Laufstrecke großgeschrieben.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf: Die Sportschuhe bleiben bei den Athletinnen und Athleten von NORMA nicht lange im Schrank, da schon im September mit dem Fürth Firmenlauf der nächste sportliche Termin im Kalender ansteht. Auch dort wird NORMA wieder mit einem engagierten Team vertreten sein und als offizieller Sponsor die Veranstaltung unterstützen. Damit setzt der Lebensmittel-Discounter sein Engagement für Bewegung, Gesundheit und ein starkes Miteinander konsequent fort.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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