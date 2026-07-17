PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von NORMA mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

NORMA

NORMA senkt Mitte Juli die Preise auf Sprizz von CONTE PASSIONE, TRIMM Orangennektar, SURF Iso-Getränke, Kaffee von CAFFECIAO und weitere Produkte
Bereit für den Wochenendeinkauf

NORMA senkt Mitte Juli die Preise auf Sprizz von CONTE PASSIONE, TRIMM Orangennektar, SURF Iso-Getränke, Kaffee von CAFFECIAO und weitere Produkte / Bereit für den Wochenendeinkauf
  • Bild-Infos
  • Download

Fürth (ots)

Passend zum Wochenende senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf zahlreiche unterschiedliche Produkte quer durch das gesamte Sortiment: Neben Kaffee und Erdnüssen sind ab sofort auch Orangennektar, Iso-Drinks und verschiedene Tiefkühlfrüchte dauerhaft günstiger zu haben. Wer jetzt also den Wochenendeinkauf plant, kann ganz beherzt zugreifen.

Wenn NORMA günstig bei seinen Zulieferern einkauft, profitieren davon direkt alle Kundinnen und Kunden. Das zeigt auch die aktuelle Preissenkung. In verschiedenen Produktkategorien werden daher Top-Preise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Perfekt für jeden, der jetzt sparen will.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):

CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 200 g
Bislang: 5,99 EUR
Jetzt: 5,49 EUR

CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 100 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
CAFFECIAO Gold Premium Kaffee entkoffeiniert 200 g
Bislang: 6,99 EUR
Jetzt: 5,99 EUR

CAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 g
Bislang: 5,49 EUR
Jetzt: 4,99 EUR

GRANDOS Gold entkoffeiniert 100 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 2,99 EUR

RIVER VALLEY Früchte verschiedene Sorten 500 / 750 g
Bislang: 3,49 EUR
Jetzt: 3,29 EUR

EXCELLENZ BUFFET Mediterrane Cremes 150 g
Bislang: 1,59 EUR
Jetzt: 1,49 EUR

PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,99 EUR

FINEST Ajvar 340 ml
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,29 EUR

CONTE PASSIONE Aperitivo Sprizz 0,75 l
Bislang: 1,89 EUR
Jetzt: 1,69 EUR

TRIMM Orangennektar 6 x 1,5 l
Bislang: 10,74 EUR
Jetzt: 10,14 EUR

TRIMM Orangennektar 1,5 l
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,69 EUR

SURF Isolight Drink 3 l
Bislang: 2,46 EUR
Jetzt: 2,33 EUR

SURF Isolight Drink 0,5 l
Bislang: 0,41 EUR
Jetzt: 0,39 EUR

Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

Pressekontakt:

Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von NORMA mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: NORMA
Weitere Storys: NORMA
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren