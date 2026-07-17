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NORMA senkt Mitte Juli die Preise auf Sprizz von CONTE PASSIONE, TRIMM Orangennektar, SURF Iso-Getränke, Kaffee von CAFFECIAO und weitere Produkte

Bereit für den Wochenendeinkauf

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Fürth (ots)

Passend zum Wochenende senkt der Lebensmittel-Discounter NORMA die Preise auf zahlreiche unterschiedliche Produkte quer durch das gesamte Sortiment: Neben Kaffee und Erdnüssen sind ab sofort auch Orangennektar, Iso-Drinks und verschiedene Tiefkühlfrüchte dauerhaft günstiger zu haben. Wer jetzt also den Wochenendeinkauf plant, kann ganz beherzt zugreifen. Wenn NORMA günstig bei seinen Zulieferern einkauft, profitieren davon direkt alle Kundinnen und Kunden. Das zeigt auch die aktuelle Preissenkung. In verschiedenen Produktkategorien werden daher Top-Preise direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Perfekt für jeden, der jetzt sparen will. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 200 g Bislang: 5,99 EUR Jetzt: 5,49 EUR CAFFECIAO Gold Premium Kaffee 100 g Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR CAFFECIAO Gold Premium Kaffee entkoffeiniert 200 g Bislang: 6,99 EUR Jetzt: 5,99 EUR CAFFECIAO Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild 200 g Bislang: 5,49 EUR Jetzt: 4,99 EUR GRANDOS Gold entkoffeiniert 100 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR RIVER VALLEY Früchte verschiedene Sorten 500 / 750 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 3,29 EUR EXCELLENZ BUFFET Mediterrane Cremes 150 g Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g Bislang: 2,29 EUR Jetzt: 1,99 EUR FINEST Ajvar 340 ml Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,29 EUR CONTE PASSIONE Aperitivo Sprizz 0,75 l Bislang: 1,89 EUR Jetzt: 1,69 EUR TRIMM Orangennektar 6 x 1,5 l Bislang: 10,74 EUR Jetzt: 10,14 EUR TRIMM Orangennektar 1,5 l Bislang: 1,79 EUR Jetzt: 1,69 EUR SURF Isolight Drink 3 l Bislang: 2,46 EUR Jetzt: 2,33 EUR SURF Isolight Drink 0,5 l Bislang: 0,41 EUR Jetzt: 0,39 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

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