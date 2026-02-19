DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Service-Preis 2026

Ausgezeichneter Kundenservice: 16. Auflage des renommierten Awards - Preisträger in 97 Kategorien

Heute Abend wird in Berlin der Deutsche Service-Preis 2026 verliehen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen Unternehmen aus, die im zurückliegenden Jahr mit hoher Servicequalität überzeugt haben. Die Jahresauswertung zeigt dabei deutliche Unterschiede im Markt: Das Spektrum reicht von sehr hoher, auszeichnungswürdiger Kundenorientierung bis hin zu klaren Defiziten im Service (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Grundlage des renommierten Awards ist eine umfassende Auswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträgen. Berücksichtigt wurden sowohl etablierte Unternehmen als auch junge Anbieter und Start-ups. Branchenübergreifend und unabhängig von der Unternehmensgröße stehen die aktuellen Preisträger für ausgezeichnete Servicequalität.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Guter Kundenservice zeigt sich vor allem im direkten Kontakt. Unsere Analysen machen deutlich, dass viele Unternehmen hier stark performen, etwa in puncto Beratungsqualität, guter Kommunikation und Erreichbarkeit. Servicequalität entsteht dort, wo Prozesse, Verlässlichkeit und Kommunikation ineinandergreifen."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Service spielt für viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine große Rolle bei der Entscheidung für einen Anbieter. Der Deutsche Service-Preis hilft dabei, Leistungen einzuordnen und vergleichbar zu machen."

In zahlreichen Studien, Kundenbefragungen und über ein Social-Media-Monitoring mit Brandwatch Analytics wurden 2.940 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten 2.337 verdeckte Testkontakte, 270.058 Kundenstimmen sowie 86.635 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden die jeweils besten Unternehmen in 97 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Energie, Haus & Wohnung, Bildung, Sport & Freizeit sowie Versicherungen.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER SERVICEPREIS 2026"

(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)

Alkoholische Getränke

Kundenurteil: Bierlinie; Vino Weinhandel; Vinos.de

Apotheken & Sanitätshäuser

Kundenurteil: Careshop; Linda Apotheken; OTB

Bäckerei-Ketten

Service vor Ort: Malzers Backstube

Bad & Küche

Kundenurteil: Baddepot.de; Poggenpohl; Richter + Frenzel

Bauen & Ausbauen

Kundenurteil: Hellweg; Wamsler; Werkzeugstore24

Beauty

Kundenurteil: Asambeauty.com; Babyliss; Rex-Kara

Berufliche Orientierung

Kundenurteil: Ausbildungsmarkt.de; Karrieretag.org; Malt

Berufs- und Betriebsbedarf

Kundenurteil: Büromöbel Experte; Como (Modische-Berufsbekleidung.de); Schäfer Shop

Betriebliche Gesundheit & Prävention

Kundenurteil: BG prevent.; ias Gruppe; Urban Sports Club

Bettwaren

Kundenurteil: Befa Limburg Bettwarenfabrik; Mysheepi; Swiss Sense

Bildung

Beratung vor Ort: Schülerhilfe

Bildungseinrichtungen

Kundenurteil: Management Circle; mdh Mediadesign Hochschule für Design und Informatik; SRH Fernhochschule

Camping

Kundenurteil: Camping Wagner; Campingplatz.de; Outaway

Computer & Zubehör

Kundenurteil: Brother; Druckerpatronen24.de; Samsung

Digital Banking

Start-ups: Finom; Tomorrow; Vivid

Digitale Gesundheitsanbieter

Kundenurteil: Barmer Arzt- und Kliniksuche; Curevision; Dr. Gumpert

E-Bikes

Kundenurteil: Cleverbikes; E-Bike-only.de; Riese & Müller

Edelmetalle

Kundenurteil: Degussa-Goldhandel.de; Kettner-Edelmetalle.de; Norddeutsche Edelmetall Scheideanstalt

E-Learning & Online-Kurse

Kundenurteil: Haufe Akademie; Mydigi.Academy; Sirius Music Communications

Elektronik

Kundenurteil: Expert, Foto Koch, Samsung

Energie

Kundenurteil: Gasag; Stadtwerke Stuttgart; SWM Stadtwerke München

Energie & Klima

Start-ups: 1Komma5; Enpal

Energie-Dienstleister

Kundenurteil: EnergieAudit Plus; Hausfrage.de; Switchup.de

Fahrrad

Kundenurteil: Bikebox; Mein-Dienstrad.de; Specialized

Fahrrad-Zubehör

Kundenurteil: Abus; Bobshop.com; Hauck

Fahrzeugportale

Kundenurteil: Autoscout24; Meinauto.de; Mietwagen-Check.de

Fahrzeugservice

Kundenurteil: B+B Parkhaus; Euromaster; Mr. Wash

Fahrzeugteile & Zubehör

Kundenurteil: Böckmann; Continental; Reifen.com

Fashion

Kundenurteil: Bonprix; Breuninger; Limberry.de

Finanzen - Anbieter

Servicetests: Comdirect; Lexware Office; Philoro Edelmetalle

Finanzinstitute - Regional

Kundenurteil: Sparda-Bank Baden-Württemberg; Sparda-Bank Hamburg; Stadtsparkasse München

Finanzinstitute - Überregional

Kundenurteil: EthikBank; Quirin Privatbank; Volkswagen Bank

Fintech & Investment

Start-ups: Moonfare; Moss; Timeless

Frauengesundheit

Kundenurteil: AOK Schwanger - Gesund Leben; Mamaworkout; Ooia

Freizeit - Dienstleister

Kundenurteil: Cewe Geschäftsdruck; Lotto.de; MyPostcard

Freizeit & Wohnen

Start-ups: Burnhard; Decorami; Miss Pompadour

Führerschein

Kundenurteil: Click Click Drive; Fahrschulen Schuster; SBF-Fragen

Garten & Außenanlagen

Kundenurteil: EHL; Hansen Gartentechnik; Poolsana

Gastronomie

Kundenurteil: Burgermeister; Domino's Pizza; Opentable

Geldanlage & Investment

Kundenurteil: Bitpanda; JPMorgan Asset Management; Unitplus

Geschenke

Kundenurteil: Cewe.de; FloraPrima; Vereinsbedarf Deitert

Gesundheit

Beratung vor Ort: Augustinum; Gerland Hörgeräte; Kind

Gesundheitseinrichtungen

Kundenurteil: Geers; Rehakliniken ZAR; Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ

Gesundheitsprodukte

Kundenurteil: Audifon; Paul Hartmann; Wöhlk

Getränke

Kundenurteil: Frogcoffee; Teegschwendner.de; Waterlogic

Haus & Wohnung

Beratung vor Ort: Acorn Treppenlifte; Knutzen Wohnen; My Storage (Safestore)

Servicetests: DEGIV; Stadtwerke Flensburg; Verkaufen aber bleiben

Haushalt & Wohnen

Kundenurteil: Maideasy; Mediashop.tv; Persil Service

Haushalt

Start-ups: Everdrop; Share; Wildplastic

Haushaltsgeräte

Kundenurteil: Bosch; Miele; Samsung

Haustechnik & Smart Home

Kundenurteil: Easierlife; Heima24; Sicher24

Haustierbedarf

Kundenurteil: Alsa-Hundewelt.de; Betreut.de; Tierdirekt

Hobby

Kundenurteil: Grube; VBS-Hobby.com; W6 Wertarbeit

IT & Datensicherheit

Kundenurteil: All-inkl.com; Norton; pCloud

Job & Arbeitshilfen

Kundenurteil: 360Learning; Design Offices; Heydata

Kinderausstattung

Kundenurteil: Manduca; Maxi-Cosi; Paidi

Klinik- und Praxisbedarf

Kundenurteil: Drägerwerk; Medplus24.de; Physiofit24

Kochen

Kundenurteil: Ankerkraut; Bofrost.de

Krankenversicherer

Kundenurteil: Allianz; Betriebskrankenkasse firmus; Techniker Krankenkasse

Kredit & Finanzierung

Kundenurteil: Debeka Bausparkasse; Sparda-Bank West

Kultur & Freizeit

Kundenurteil: Eventim; Hugendubel; Presseplus

Küchengeräte

Kundenurteil: Jura; Kenwood; Philips

Leasing & Automiete

Kundenurteil: Checkcars24; Mivodo; Mobile.de

Lebensmittelhändler

Kundenurteil: Der-Ludwig.de; Picnic; Rewe

Logistik

Start-ups: Fernride; Forto (ehem. FreightHub); Wingcopter

Möbel & Einrichtung

Kundenurteil: Höffner; Segmüller; Swiss Sense

Mobilität

Service vor Ort: Premio

Start-ups: Dance; Miles Mobility; Moia

Mobilität & Reisen

Servicetests: Gebeco; Mobil in Deutschland

Nahrungsergänzung

Kundenurteil: Medicom; Powerbar; Sunday Natural

Pflegeunterstützung

Kundenurteil: B. Braun; Deutsches Seniorenportal; Mühle Pflegebetten

Rauchwaren

Kundenurteil: Besserdampfen.de; Intaste.de; Tabak Brucker

Reisen

Start-ups: Blookery; Socialbnb; Tourlane

Reise-Services

Kundenurteil: Flugrecht.de; Holiday Extras; Parkplatz.de

Reiseveranstalter

Kundenurteil: HX Hurtigruten Expeditions; Leitner Reisen; Schauinsland-Reisen

Reisevermittler

Kundenurteil: Check24; E-hoi.de; Travelcircus

Sach- & Spezialversicherungen

Kundenurteil: Adam Riese, CosmosDirekt; Württembergische

Schuhe

Kundenurteil: Deichmann; Tamaris; Zumnorde

Self-Care

Kundenurteil: Donnerberg; Medipharma Cosmetics; Naipo

Shopping & Handel

Kundenurteil: Amazon; Gelbe Seiten; Tchibo.de

Smart Home

Start-ups: Endel; Ostrom; Tink

Software / KI

Start-ups: Aleph Alpha; Celus; n8n

Sport

Kundenurteil: Die Tanzmaus; Tanzschule Kronenberger; Wodstore

Sport und Freizeit

Start-ups: Beat81; Hejhej; Straede

Sprache lernen

Kundenurteil: Berlitz; kmp Sprachservice

Taschen & Reisegepäck

Kundenurteil: Eastpak; Reisenthel; Taschenkaufhaus

Telekommunikation

Kundenurteil: Check24, Placetel; WinSIM

Umwelttechnologie

Start-ups: Everwave; OroraTech; Traceless Materials

Umzug

Kundenurteil: Heysafe; Immoscout24; Sorglos Umzüge & Entrümpelungen

Unterhaltungselektronik

Kundenurteil: Samsung; Sony; Teufel

Vergleichen & Sparen

Kundenurteil: Dealdoktor; Heizoel24; Vergleich.de

Vermittler Finanzen & Versicherungen

Kundenurteil: AVW Versicherungsmakler; Dr. Klein; Helmsauer Gruppe

Versicherer - Generalisten

Kundenurteil: Europa; Münchener Verein; WWK

Vorsorgeversicherung

Kundenurteil: Allianz; LVM Versicherung; R+V

Wände & Boden

Kundenurteil: Fliesenrabatte.de; Parkettrabatte.de; Tapetenstudio.de

Wohnmobile

Kundenurteil: ADAC Wohnmobil-Vermietung; Hymer; Vantopia

Yacht & Boot

Kundenurteil: ADAC Skipper-Portal; Yachtico

