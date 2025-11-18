DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Bildungs-Award 2025/2026: Deutschlands beste Bildungsanbieter - Ergebnis großer Verbraucherbefragung - Preisträger in 47 Kategorien

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen Bildungs-Award 2025/2026. Prämiert werden die beliebtesten Bildungsanbieter in 47 Kategorien. Grundlage ist eine große Verbraucherbefragung mit rund 30.000 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Bildung ist ein zentraler Pfeiler unserer Gesellschaft - sie fördert persönliche Entfaltung ebenso wie wirtschaftlichen Fortschritt und demokratisches Bewusstsein. Entsprechend breit ist das Spektrum an Angeboten, die auf unterschiedliche Alters- und Zielgruppen zugeschnitten sind. Der Award zeichnet jene Einrichtungen und Unternehmen aus, die aus Verbrauchersicht besonders überzeugen.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der Deutsche Bildungs-Award macht sichtbar, welche Anbieter auf diesem Sektor Maßstäbe setzen und unterstreicht zugleich die enge Verbindung zwischen Information und Bildung." Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität, ergänzt: "Der Aspekt Angebot überzeugt besonders. Rund 81 Prozent der Befragten zeigen sich mit dessen Qualität und Nutzen zufrieden. Auch die Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist bemerkenswert hoch."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte, Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 29.753 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 386 Anbieter; in die Auswertung gelangten 369 Unternehmen und Einrichtungen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.

Preisträger "Deutscher Bildungs-Award 2025/2026"

Berufliche Aus- & Weiterbildung

Agiles Coaching & Training: Agile.Coach, Kegon, Wibas

Bildungs- und Karrieremessen: Jobmesse (Jobwoche), Jubi - die Jugendbildungsmesse, Vocatium

Gründercoaching: AVGS Coaching Team, Merkur-Start up, Scale up

Heilpraktiker-Schulen: Deutsche Akademie für Heilpraktikerausbildung, Paracelsus Heilpraktikerschulen, Thalamus Heilpraktikerschulen

Institute für berufliche Bildung: Dekra Akademie, Management Circle, TA Bildungszentrum

Interkulturelles Training: Carl Duisberg, Culture Waves, Eidam & Partner

Lernmanagementsysteme (LMS): 360Learning, Docebo, M.I.T e-Solutions

Lernportale Ausbildung: Christiani, examio, Generation:I (Azubiweb)

Online-Portale für Studierende: Hochschulkompass, Studycheck.de, Unicum.de

Vergleichsportale Weiterbildung: Fortbildung24, Kursfinder.de, Weiterbildung.de

Weiterbildung Datenschutz & Compliance: DSN Group, Heydata, Onetrust

Weiterbildung E-Learning-Anbieter: Haufe Akademie, M.I.T e-Solutions, Oncampus

Weiterbildung Führungskräfte: Dr. G. Kitzmann Akademie, Mensch & Kommunikation, Port One Academy

Weiterbildung IT & PC: Incas Training, OpenHPI, PC College

Weiterbildung IT-Sicherheit: Bitkom Akademie, Fraunhofer Academy, Lawpilots

Weiterbildung PM-Zertifikate: Maxpert, Reuter Management Training

Weiterbildung Prozess- und Projektmanagement: BPM&O Akademie, DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität, GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement

Weiterbildung Virtual Reality: Institute for immersive Learning, Think start VR

Weiterbildung zum Coach: Dehner Academy, InKonstellation, Institut für Bildungscoaching

Private Hochschulen

Executive Education: Frankfurt School of Finance & Management, Mannheim Business School

Fernstudium-Anbieter: Hochschule Fresenius, IST-Hochschule für Management, SRH Fernhochschule

Private Business Schools: BSP Business & Law School Hochschule für Management und Recht, FOM Hochschule für Oekonomie & Management, ISM International School of Management

Private Hochschulen (universell): Constructor University, Hochschule Fresenius, UE University of Europe for Applied Sciences

Private Hochschulen Medien & Künste: AMD Akademie Mode & Design, Hochschule Macromedia

Private Hochschulen Technik: PHWT Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Provadis School of International Management and Technology

Schule & Studium

Klassenfahrten-Anbieter: CTS-Reisen, Jugendtours, Reisemeise

Lektorat & Coaching für Hochschularbeiten: 1a-Studi, Korrektur + Lektorat (Korrektur-plus-Lektorat.de), Mentorium

Lernportale Schule: Duden Learnattack, Schlaukopf.de, Studyflix

Lernportale Studium: Lecturio, Studyflix

Lernportale Mathe: Bettermarks, Mathegym, Mathe-Seite.de

Nachhilfevermittlungsportale: Lernigo, Nachhilfe-Team.net, Optimalnachhilfe.de

Online-Nachhilfeinstitute: Gostudent, Wissensexperten

Schulplaner-Apps: Die Schulapp, Schulmanager Online, Scoolio - die Schülercommunity

Sprachen

Sprachkurse für Firmen: Fokus Sprachen & Seminare, Kern Training, Languagehero

Sprachlehrinstitute: Berlitz, Deutsch Akademie, Tandem Language Schools

Vokabeltrainer-Apps: Pons Vokabeltrainer, Vokabeltrainer mit Lernkarten

Weiteres Bildungsangebot

Autorenschulen: Schreiben und Leben, Schule des Schreibens

Edutainment-Anbieter: Deutsches Museum, Miniatur Wunderland, Schokoladenmuseum Köln

E-Learning Bootsführerschein: Bootsfuehrerschein.de, Bootsschule1, SBF-Fragen

E-Learning Instrumentalunterricht: Music2me, Open Music School, Skoove

E-Learning Kfz-Führerschein: ADAC Führerschein, Fahrapp, Fahren-lernen.de

Elternkurse: KiB Kinder im Blick, Starke Eltern - starke Kinder, Triple P

Fahrschulen: 123Fahrschule, Academy Fahrschulen, Zöllner

Musikschulen: Greifmusic, Musikschule Fröhlich, Musikschule La Musica

Online-Gesangsunterricht: Open Music School, Sirius Music Communications

Programmierkurse für Kinder: Code it!, Coding Giants, Play & Code

Start-ups: Meinunterricht.de, Schulstart.de, Supratix

