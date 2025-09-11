DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG
"Produkte des Jahres 2025"
Neuer Award sorgt für Orientierung im Konsumgütermarkt - 27 Auszeichnungen in acht Kategorien
Berlin (ots)
Vom cleveren Küchengerät bis zur nachhaltigen Lebensmittel-Innovation: Die Preisträger des Awards "Produkte des Jahres 2025" zeigen, welche Neuheiten aktuell die Aufmerksamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher verdienen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat insgesamt 27 Produkte in acht Kategorien ausgezeichnet, die sich durch klaren Nutzen, besondere Relevanz und ein unverwechselbares Profil hervorheben. Die feierliche Verleihung findet heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in Berlin statt.
Die erstmals vergebene Auszeichnung rückt Produkte ins Rampenlicht, die durch Qualität, Innovationskraft und Alltagstauglichkeit Maßstäbe setzen. Dabei reicht die thematische Bandbreite von Lebensmitteln, Snacks und Getränken über Spielwaren und Haushaltsgeräten bis hin zu Produkten aus dem Bereich Technologie, Digitalisierung und Elektronik.
"Der Award fungiert nicht nur als Marktspiegel, sondern auch als Qualitätssiegel. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Produkte, die Maßstäbe setzen - sei es durch mehr Komfort, großen Nutzwert oder innovative Ansätze. Damit unterstützt er die Konsumentinnen und Konsumenten bei fundierten Entscheidungen und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Innovationskraft sichtbar zu machen", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.
Über die Auszeichnungen entschied eine Jury hochrangiger Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ihr gehörten an: Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Judith Klose (Civey), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Prof. Dr. Stephan Rüschen (DHBW Heilbronn), Hanni Rützler (futurefoodstudio) und Dr. Eike Wenzel (Institut für Trend- und Zukunftsforschung). Bewertet wurden die Einreichungen nach den Kriterien Alleinstellungsmerkmal, Nutzen/Mehrwert und Relevanz im Markt- und Nutzungskontext.
"PRODUKTE DES JAHRES 2025"
(Preisträger alphabetisch)
Kategorie Technologie, Digitalisierung & Elektronik
Anker SOLIX - Anker SOLIX Solarbank 3 Pro
Klein - Baby Brezza Formula Pro Advanced
OSRAM - NIGHT BREAKER® LED SPEED
Vasco Electronics - Vasco Translator E1
Kategorie Haushalt & Wohnen
Dyson - Dyson Supersonic r(TM) Haartrockner
L&G Ideenwelt - WC-Star
Miele - W2 Nova Edition
Tchibo - Qbo MILK MASTER
Kategorie Spielwaren
Cuci cuci - Näh-Baukastensets von Kuscheltieren für Kinder ab 5 Jahren
Tribu Box - Pädagogisches Spielzeug-Abo
Kategorie Lebensmittel
Barilla - Barilla Protein+
Block - Block House Steakpfanne Teriyaki
BÜRGER - Bio-Maultaschen, 300g
FRoSTA - FRoSTA Butter Chicken
Ratzfatz food - ratzfatz Spinudel
Kategorie Lebensmittel (vegan)
Alpenhain - Alpenhain Opflanzda
Green Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn Nassfutter
Green Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn Trockenfutter
THE GREEN MOUNTAIN - Plant-based Wings
Kategorie Getränke
Netto Marken-Discount / EDEKA - CoffeeB CoffeeBalls
Ostfriesische Tee Gesellschaft - Meßmer COLD TEA Sport Kirsche-Limette
Kategorie Snacks & Cerealien
Baelanse - baelanse bar
Malunt - Bio Gemüse-Riegel
Oatsome - Magische Cereals
Kategorie Süßwaren
ELVIS EIS - ELVIS Dubai Chocolate Style
Florida Eis Manufaktur - Pittiplatsch Nussi Creme
Häppy Candy - Zuckerreduzierte Fruchtgummis
Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität
Pressekontakt:
Deutsches Institut für Service-Qualität
Martin Schechtel
Leiter Kommunikation
Tel.: 040 / 27 88 91 48-20
E-Mail: m.schechtel@disq.de
www.disq.de
Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell