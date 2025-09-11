DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

"Produkte des Jahres 2025"

Neuer Award sorgt für Orientierung im Konsumgütermarkt - 27 Auszeichnungen in acht Kategorien

Vom cleveren Küchengerät bis zur nachhaltigen Lebensmittel-Innovation: Die Preisträger des Awards "Produkte des Jahres 2025" zeigen, welche Neuheiten aktuell die Aufmerksamkeit der Verbraucherinnen und Verbraucher verdienen. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat insgesamt 27 Produkte in acht Kategorien ausgezeichnet, die sich durch klaren Nutzen, besondere Relevanz und ein unverwechselbares Profil hervorheben. Die feierliche Verleihung findet heute im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in Berlin statt.

Die erstmals vergebene Auszeichnung rückt Produkte ins Rampenlicht, die durch Qualität, Innovationskraft und Alltagstauglichkeit Maßstäbe setzen. Dabei reicht die thematische Bandbreite von Lebensmitteln, Snacks und Getränken über Spielwaren und Haushaltsgeräten bis hin zu Produkten aus dem Bereich Technologie, Digitalisierung und Elektronik.

"Der Award fungiert nicht nur als Marktspiegel, sondern auch als Qualitätssiegel. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Produkte, die Maßstäbe setzen - sei es durch mehr Komfort, großen Nutzwert oder innovative Ansätze. Damit unterstützt er die Konsumentinnen und Konsumenten bei fundierten Entscheidungen und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Innovationskraft sichtbar zu machen", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Über die Auszeichnungen entschied eine Jury hochrangiger Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Ihr gehörten an: Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Judith Klose (Civey), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Prof. Dr. Stephan Rüschen (DHBW Heilbronn), Hanni Rützler (futurefoodstudio) und Dr. Eike Wenzel (Institut für Trend- und Zukunftsforschung). Bewertet wurden die Einreichungen nach den Kriterien Alleinstellungsmerkmal, Nutzen/Mehrwert und Relevanz im Markt- und Nutzungskontext.

"PRODUKTE DES JAHRES 2025"

(Preisträger alphabetisch)

Kategorie Technologie, Digitalisierung & Elektronik

Anker SOLIX - Anker SOLIX Solarbank 3 Pro

Klein - Baby Brezza Formula Pro Advanced

OSRAM - NIGHT BREAKER® LED SPEED

Vasco Electronics - Vasco Translator E1

Kategorie Haushalt & Wohnen

Dyson - Dyson Supersonic r(TM) Haartrockner

L&G Ideenwelt - WC-Star

Miele - W2 Nova Edition

Tchibo - Qbo MILK MASTER

Kategorie Spielwaren

Cuci cuci - Näh-Baukastensets von Kuscheltieren für Kinder ab 5 Jahren

Tribu Box - Pädagogisches Spielzeug-Abo

Kategorie Lebensmittel

Barilla - Barilla Protein+

Block - Block House Steakpfanne Teriyaki

BÜRGER - Bio-Maultaschen, 300g

FRoSTA - FRoSTA Butter Chicken

Ratzfatz food - ratzfatz Spinudel

Kategorie Lebensmittel (vegan)

Alpenhain - Alpenhain Opflanzda

Green Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn Nassfutter

Green Plant Petfood - Vutter! Wie Rind/Huhn Trockenfutter

THE GREEN MOUNTAIN - Plant-based Wings

Kategorie Getränke

Netto Marken-Discount / EDEKA - CoffeeB CoffeeBalls

Ostfriesische Tee Gesellschaft - Meßmer COLD TEA Sport Kirsche-Limette

Kategorie Snacks & Cerealien

Baelanse - baelanse bar

Malunt - Bio Gemüse-Riegel

Oatsome - Magische Cereals

Kategorie Süßwaren

ELVIS EIS - ELVIS Dubai Chocolate Style

Florida Eis Manufaktur - Pittiplatsch Nussi Creme

Häppy Candy - Zuckerreduzierte Fruchtgummis

