"Deutscher Gesundheits-Award 2025"

Auszeichnung der beliebtesten Gesundheitsanbieter in 68 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Wer überzeugt in der Gesundheitsbranche am meisten? Antworten liefert der Deutsche Gesundheits-Award 2025, der heute vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv vergeben wird. Prämiert werden die beliebtesten Anbieter in 68 Kategorien - von der medizinischen Versorgung über Pflege bis hin zu digitalen Gesundheitsservices. Die Preisverleihung findet am Nachmittag im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Die Auszeichnung basiert auf über 43.000 Kundenurteilen aus einer großen Verbraucherbefragung. "Besonders das Angebot der Gesundheitsanbieter überzeugt: Rund 83 Prozent der Befragten bewerteten Qualität, Nutzen und Vielfalt positiv", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Insgesamt erzielt die Branche durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse. Besonders stark schneiden die beiden Kategorien Online-Apotheken und Kontaktlinsen ab."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, betont: "Der Deutsche Gesundheits-Award bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung. Die Urteile basieren auf persönlichen Erfahrungen und zeigen transparent, welche Anbieter in der Gesundheitsbranche besonders geschätzt werden."

Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Dabei fanden vielzählige Einzelaspekte Berücksichtigung, etwa die Qualität und der Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, die Angebotsvielfalt, die Zuverlässigkeit, die Kontaktmöglichkeiten vor Ort sowie per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie die Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 858 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 533 Anbieter mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen. Es gingen insgesamt 43.106 Kundenstimmen ein.

PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2025"

(alphabetische Sortierung)

Ärzte & Kliniken

Ärzte- & Kliniksuche - Portale: AOK-Gesundheitsnavigator, Barmer Arzt- und Kliniksuche, Jameda

Check-up-Zentren: Helios Prevention Center, Prevent.On, Prevention First

Dental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren: Medeco, Welldent.de, Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ

Medizinische Abrechnungsstellen: AÄA Abrechnung für Ärzte & Apotheken, Büdingen Med, PVS Verband der Privatärztlichen Verrechnungstellen

Medizinisches Fachwissen - Portale & Apps: Medical Tribune, Meditorium, SpringerMedizin.de

Rehakliniken: Asklepios, Paracelsus, Rehakliniken ZAR

Zahnmedizinische Abrechnungsstellen: ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern, BFS Health Finance, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum

Barrierefreiheit & Ergonomie

Barrierefreie Badgestaltung: Aventas, BSD - Best Solution for Disabled, Seniorbad

Ergonomische Büromöbel - Marken: Dauphin, Ergotopia, Rovo

Ergonomische Büromöbel - Online-Shops: Büro-direkt24, Büromöbel Experte, Ergonomiewelt.de

Massagegeräte: Donnerberg, Renpho

Massagesessel: Alpha Techno, Naipo, Welcon

Mobilitätshilfen: Dietz Rehab, Invacare, Prima Aktiv

Sanitätshäuser - Filialisten: Kaphingst, OTB, Seeger

Sanitätshäuser - Online-Shops: Careshop, Claravital, Vitego

Ernährung & Nahrungsergänzung

Ernährungsportale: Eat Smarter, Upfit, VidaVida

Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken: Doppelherz, Nature Love, Sunday Natural

Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops: Medicom, Vital Abo, Vitaminversand24.com

Sportlernahrung - Marken: Bodylab, ESN, Powerbar

Gesundheit & Coaching

Arbeits- & Gesundheitsschutz: Asumed Arbeitsschutz, ias Gruppe, Pima Health Group

Betriebliches Gesundheitsmanagement: BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik, ias Gruppe, Mavie Work (ehemals Wellabe)

Firmenfitness: Egym Wellpass, Hansefit, Urban Sports Club

Hypnose-Coaching: Milton Erickson Institut Hamburg, Mindvisory

Mentale Gesundheit - Digitale Anbieter: Ein guter Plan: Achtsamkeit, Mentalis, Minddoc

Naturgesundheitskurse - Anbieter: Akademie Gesundes Leben, Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit, Wohllebens Waldakademie

Online-Fitness Mutter & Baby: Fitdankbaby, Kanga Training, Mamaworkout

Raucherentwöhnungskurse - Anbieter: Allen Carr´s Easyway, Das Rauchfrei Programm, Suchtfrei (Raucherentwoehnung-Nichtraucher.de)

Schwangerschaft - Portale & Apps: AOK Schwanger - Gesund Leben, Babelli, Eltern.de

Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter: Akon Aktivkonzept, Fit Reisen, Wainando Travel

Yoga & Meditation - Digitale Anbieter: Balloon, Yogabasics, Yoga me home

Gesundheitsprodukte

Atem- & Schlaftherapie-Produkte: Cegla Medizintechnik, Löwenstein Medical, Orbisana Healthcare

Blut- und DNA-Test zur Selbstanwendung: Lykon, Medivere Diagnostics, Self-diagnostics

Digitale Herzzentren & mobiles EKG: Beurer, Newgen Medicals, Withings

Digitale Wunddokumentation: Alberta, Curevision, WinDIA

Elektrische Zahnbürsten (Spezialisten): Oral-B, Tristan Auron, Wondersmile

Erste-Hilfe-Ausstattung: Erstehilfeshop.de, Pulox, Wero

Gesundheitspflege/-produkte - Hersteller: Beurer, Paul Hartmann, Medisana

Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops: Aktivshop, Walzvital, Wellsana

Hausnotrufsysteme: Easierlife, Panion, Vitakt Hausnotruf

Home-Ultraschall Kosmetik/Vitalisierung: Emmi Skin, Rex-Kara, WM Beautysystems (Liftmee)

Hörakustiker: Amplifon, Fielmann, Zengerle & Riederer Hörsysteme

Infrarotkabinen & -duschen: Armstark, Artsauna, Sunshower

Inhalationsgeräte: Domotherm, Emser, Pari

Kontaktlinsen: Bausch + Lomb, Coopervision, Wöhlk

Medizintechnik - Hersteller: Carl Zeiss Meditec, Medtronic, Siemens Healthineers

Medizintechnik - Online-Shops: Doccheck Shop, KS Medizintechnik, Praxispanda

Orthopädische Kopfkissen: Derila, Emma, Mysheepi

Orthopädische Schuheinlagen: Footpower, IOS Innovative Orthopädie Systeme, Scholl

Patienten-Apps: Mindable Health, Neuronation Med Gehirntraining, Somnio

Physiotherapie-Bedarf - Online-Shops: Intermedical24, Physiofit24, Therapiebedarf24.de

Prothesen-BHs & -Bademode: ABC Breast Care, Anita Care, La Mesma

Rehaprodukte - Online-Shops: MC Seniorenprodukte, Rehashop.de, Walzvital

Schnarch-/Knirscherschienen - Online-Shops: Dentrade, Schlaf-Laden, Somnishop.com

Pflege

Ambulante Pflegedienste: Elbstern, Home Instead, Korian

Homecare-Dienstleister: B. Braun, Coloplast Homecare, Vitalaire

Pflegebetten - Hersteller: Bock, Burmeier, Mühle Pflegebetten

Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale: BKK Pflegefinder, Deutsches Seniorenportal, Heimverzeichnis.de

Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung: Hausengel, Lebenshilfe24, Pflegehelden

Pharmazie, Kosmetik & Hygiene

Apothekenkooperationen: Easyapotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine Apotheke

Fußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops: Beautek, Porta Kosmetik, Raue

Hygienewäsche - Marken: Ooia, Tena, The Female Company

Medizinische Beratung - Portale: Gesundheitsinformation.de, Netdoktor, Onmeda

Medizinische Hautpflege - Marken: Bepanthol Derma, Dermasence, Eucerin

Online-Apotheken: Apodiscounter.de, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.com

OTC-Arzneimittel - Hersteller: Hexal, Ratiopharm, Stada

Pflanzliche Arzneimittel - Hersteller: Dr. Theiss, Iberogast, Klosterfrau

Zahnpflegeprodukte - Online-Shops: Saubere Zaehne, Smilestore, Zahnputzladen

Zahnputztabletten: Denttabs, Natch

