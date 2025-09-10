DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG
"Deutscher Gesundheits-Award 2025"
Auszeichnung der beliebtesten Gesundheitsanbieter in 68 Kategorien - Feierliche Preisverleihung
Berlin (ots)
Wer überzeugt in der Gesundheitsbranche am meisten? Antworten liefert der Deutsche Gesundheits-Award 2025, der heute vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv vergeben wird. Prämiert werden die beliebtesten Anbieter in 68 Kategorien - von der medizinischen Versorgung über Pflege bis hin zu digitalen Gesundheitsservices. Die Preisverleihung findet am Nachmittag im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).
Die Auszeichnung basiert auf über 43.000 Kundenurteilen aus einer großen Verbraucherbefragung. "Besonders das Angebot der Gesundheitsanbieter überzeugt: Rund 83 Prozent der Befragten bewerteten Qualität, Nutzen und Vielfalt positiv", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Insgesamt erzielt die Branche durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse. Besonders stark schneiden die beiden Kategorien Online-Apotheken und Kontaktlinsen ab."
Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, betont: "Der Deutsche Gesundheits-Award bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung. Die Urteile basieren auf persönlichen Erfahrungen und zeigen transparent, welche Anbieter in der Gesundheitsbranche besonders geschätzt werden."
Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Dabei fanden vielzählige Einzelaspekte Berücksichtigung, etwa die Qualität und der Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, die Angebotsvielfalt, die Zuverlässigkeit, die Kontaktmöglichkeiten vor Ort sowie per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie die Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 858 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 533 Anbieter mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen. Es gingen insgesamt 43.106 Kundenstimmen ein.
PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2025"
(alphabetische Sortierung)
Ärzte & Kliniken
Ärzte- & Kliniksuche - Portale: AOK-Gesundheitsnavigator, Barmer Arzt- und Kliniksuche, Jameda
Check-up-Zentren: Helios Prevention Center, Prevent.On, Prevention First
Dental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren: Medeco, Welldent.de, Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ
Medizinische Abrechnungsstellen: AÄA Abrechnung für Ärzte & Apotheken, Büdingen Med, PVS Verband der Privatärztlichen Verrechnungstellen
Medizinisches Fachwissen - Portale & Apps: Medical Tribune, Meditorium, SpringerMedizin.de
Rehakliniken: Asklepios, Paracelsus, Rehakliniken ZAR
Zahnmedizinische Abrechnungsstellen: ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern, BFS Health Finance, DZR Deutsches Zahnärztliches Rechenzentrum
Barrierefreiheit & Ergonomie
Barrierefreie Badgestaltung: Aventas, BSD - Best Solution for Disabled, Seniorbad
Ergonomische Büromöbel - Marken: Dauphin, Ergotopia, Rovo
Ergonomische Büromöbel - Online-Shops: Büro-direkt24, Büromöbel Experte, Ergonomiewelt.de
Massagegeräte: Donnerberg, Renpho
Massagesessel: Alpha Techno, Naipo, Welcon
Mobilitätshilfen: Dietz Rehab, Invacare, Prima Aktiv
Sanitätshäuser - Filialisten: Kaphingst, OTB, Seeger
Sanitätshäuser - Online-Shops: Careshop, Claravital, Vitego
Ernährung & Nahrungsergänzung
Ernährungsportale: Eat Smarter, Upfit, VidaVida
Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken: Doppelherz, Nature Love, Sunday Natural
Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops: Medicom, Vital Abo, Vitaminversand24.com
Sportlernahrung - Marken: Bodylab, ESN, Powerbar
Gesundheit & Coaching
Arbeits- & Gesundheitsschutz: Asumed Arbeitsschutz, ias Gruppe, Pima Health Group
Betriebliches Gesundheitsmanagement: BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik, ias Gruppe, Mavie Work (ehemals Wellabe)
Firmenfitness: Egym Wellpass, Hansefit, Urban Sports Club
Hypnose-Coaching: Milton Erickson Institut Hamburg, Mindvisory
Mentale Gesundheit - Digitale Anbieter: Ein guter Plan: Achtsamkeit, Mentalis, Minddoc
Naturgesundheitskurse - Anbieter: Akademie Gesundes Leben, Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit, Wohllebens Waldakademie
Online-Fitness Mutter & Baby: Fitdankbaby, Kanga Training, Mamaworkout
Raucherentwöhnungskurse - Anbieter: Allen Carr´s Easyway, Das Rauchfrei Programm, Suchtfrei (Raucherentwoehnung-Nichtraucher.de)
Schwangerschaft - Portale & Apps: AOK Schwanger - Gesund Leben, Babelli, Eltern.de
Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter: Akon Aktivkonzept, Fit Reisen, Wainando Travel
Yoga & Meditation - Digitale Anbieter: Balloon, Yogabasics, Yoga me home
Gesundheitsprodukte
Atem- & Schlaftherapie-Produkte: Cegla Medizintechnik, Löwenstein Medical, Orbisana Healthcare
Blut- und DNA-Test zur Selbstanwendung: Lykon, Medivere Diagnostics, Self-diagnostics
Digitale Herzzentren & mobiles EKG: Beurer, Newgen Medicals, Withings
Digitale Wunddokumentation: Alberta, Curevision, WinDIA
Elektrische Zahnbürsten (Spezialisten): Oral-B, Tristan Auron, Wondersmile
Erste-Hilfe-Ausstattung: Erstehilfeshop.de, Pulox, Wero
Gesundheitspflege/-produkte - Hersteller: Beurer, Paul Hartmann, Medisana
Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops: Aktivshop, Walzvital, Wellsana
Hausnotrufsysteme: Easierlife, Panion, Vitakt Hausnotruf
Home-Ultraschall Kosmetik/Vitalisierung: Emmi Skin, Rex-Kara, WM Beautysystems (Liftmee)
Hörakustiker: Amplifon, Fielmann, Zengerle & Riederer Hörsysteme
Infrarotkabinen & -duschen: Armstark, Artsauna, Sunshower
Inhalationsgeräte: Domotherm, Emser, Pari
Kontaktlinsen: Bausch + Lomb, Coopervision, Wöhlk
Medizintechnik - Hersteller: Carl Zeiss Meditec, Medtronic, Siemens Healthineers
Medizintechnik - Online-Shops: Doccheck Shop, KS Medizintechnik, Praxispanda
Orthopädische Kopfkissen: Derila, Emma, Mysheepi
Orthopädische Schuheinlagen: Footpower, IOS Innovative Orthopädie Systeme, Scholl
Patienten-Apps: Mindable Health, Neuronation Med Gehirntraining, Somnio
Physiotherapie-Bedarf - Online-Shops: Intermedical24, Physiofit24, Therapiebedarf24.de
Prothesen-BHs & -Bademode: ABC Breast Care, Anita Care, La Mesma
Rehaprodukte - Online-Shops: MC Seniorenprodukte, Rehashop.de, Walzvital
Schnarch-/Knirscherschienen - Online-Shops: Dentrade, Schlaf-Laden, Somnishop.com
Pflege
Ambulante Pflegedienste: Elbstern, Home Instead, Korian
Homecare-Dienstleister: B. Braun, Coloplast Homecare, Vitalaire
Pflegebetten - Hersteller: Bock, Burmeier, Mühle Pflegebetten
Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale: BKK Pflegefinder, Deutsches Seniorenportal, Heimverzeichnis.de
Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung: Hausengel, Lebenshilfe24, Pflegehelden
Pharmazie, Kosmetik & Hygiene
Apothekenkooperationen: Easyapotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine Apotheke
Fußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops: Beautek, Porta Kosmetik, Raue
Hygienewäsche - Marken: Ooia, Tena, The Female Company
Medizinische Beratung - Portale: Gesundheitsinformation.de, Netdoktor, Onmeda
Medizinische Hautpflege - Marken: Bepanthol Derma, Dermasence, Eucerin
Online-Apotheken: Apodiscounter.de, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.com
OTC-Arzneimittel - Hersteller: Hexal, Ratiopharm, Stada
Pflanzliche Arzneimittel - Hersteller: Dr. Theiss, Iberogast, Klosterfrau
Zahnpflegeprodukte - Online-Shops: Saubere Zaehne, Smilestore, Zahnputzladen
Zahnputztabletten: Denttabs, Natch
