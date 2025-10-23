DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

"Deutscher Fairness-Preis 2025"

Deutschlands fairste Unternehmen aus Verbrauchersicht - Feierliche Preisverleihung in 70 Kategorien

Kundinnen und Kunden wünschen sich von Unternehmen transparente Leistungen, verlässliche Zusagen und ein faires Preisniveau. Welche Anbieter diese Erwartungen besonders gut erfüllen, zeigt der Deutsche Fairness-Preis 2025. Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute die fairsten Unternehmen in insgesamt 70 Kategorien aus. Grundlage ist eine große Kundenbefragung mit über 66.500 Stimmen. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).

Die Auszeichnung deckt ein breites Spektrum ab - von Energieversorgern über Versicherungen bis hin zu Dienstleistern aus Mobilität und Handel. Zu den diesjährigen Gewinnern zählen unter anderem Techniker Krankenkasse (Gesetzliche Krankenversicherer), Advanzia Bank (Kreditkarten), Injoy (Fitness-Studios), Easybell (Internetanbieter), Jet (Tankstellenshops), 123energie (Gas-/Stromanbieter) und Hansetrans (Umzugsunternehmen).

"Alle ausgezeichneten Unternehmen setzen in puncto Fairness Maßstäbe innerhalb ihrer Branche. Besonders entscheidend für die hohe Kundenzufriedenheit waren in diesem Jahr die Zuverlässigkeit der Anbieter und das faire Preis-Leistungs-Verhältnis", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist der Deutsche Fairness-Preis ein echter Wegweiser. Er macht sichtbar, welche Unternehmen zuverlässig handeln und Zusagen einhalten. Der Award bietet damit eine wertvolle Orientierung."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit den Unternehmen in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz untersucht. Berücksichtigt wurden dabei zahlreiche Einzelaspekte, etwa Preisgestaltung und Zuverlässigkeit der Produkte, Einhaltung von versprochenen Leistungen, Kulanz bei Reklamationen, Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, Transparenz von Verträgen und Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Gesamtergebnis ein. Die Befragten konnten in jeder Kategorie nur jeweils ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt bzw. dessen Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 66.626 Kundenstimmen ein. Bewertungen erhielten 1.185 Anbieter; in die Auswertung gelangten 822 Unternehmen mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen.

PREISTRÄGER "Deutscher Fairness-Preis 2025"

Finanzen

Autobanken: Mercedes-Benz Financial Services (Mercedes-Benz Bank), Toyota Kreditbank (Toyota Financial Services), Volkswagen Financial Services (Volkswagen Bank)

Baufinanzierung Filialbanken: BBBank, Berliner Volksbank, Stadtsparkasse München

Bausparkassen: Debeka Bausparkasse, Deutsche Bausparkasse Badenia, Wüstenrot Bausparkasse

ETF-Anbieter: Amundi, Vanguard, Xtrackers by DWS

Finanzberatung: Dr. Klein, Formaxx, MLP Finanzberatung

Fondsgesellschaften: Allianz Global Investors, Amundi, Union Investment

Geldtransfer: Moneygram, Western Union, Xoom (Paypal)

Genossenschaftsbanken: Sparda-Bank Hamburg, Sparda-Bank Hessen, Sparda-Bank West

Giro- und Jugendkonten: BW-Bank, DKB Deutsche Kreditbank, GLS Bank

Kreditkarten (Emittenten): Advanzia Bank, Barclays, Hanseatic Bank

Kundenkreditkarten: ADAC Kreditkarte, Ikea Family Kreditkarte, Payback American Express

Online-Broker (Spezialisten): Finanzen.net Zero, Scalable Capital, Trade Republic

Privatbanken: Donner & Reuschel, HSBC Continental Europe, Quirin Privatbank

Sparkassen: Die Sparkasse Bremen, Kreissparkasse Köln, Stadtsparkasse München

Tages- und Festgeld: ING, Raisin (Weltsparen), Trade Republic

Versicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherungen: Allianz, Alte Leipziger, Nürnberger Versicherung

Cyberversicherungen: Gothaer, LVM Versicherung, Zurich

Direktversicherer: CosmosDirekt, Europa, HUK24

Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen: Adam Riese, Ammerländer Versicherung, Häger Versicherung

Gesetzliche Krankenversicherer: Betriebskrankenkasse firmus, hkk Krankenkasse, Techniker Krankenkasse

Private Krankenversicherer: Allianz, Debeka, SDK

Rechtsschutzversicherungen (Spezialisten): DMB Rechtsschutz, Örag Rechtsschutz, Roland Rechtsschutz

Reiseversicherungen: Berlin Direkt Versicherung, Lifecard-Travel-Assistance, Travelprotect

Rentenversicherungen: Continentale, Europa, LV 1871

Sterbegeldversicherungen: Allianz, HUK-Coburg, Signal Iduna

Tierversicherungen: Balunos, Panda, Uelzener

Versicherer mit Vermittlernetz: Debeka, DEVK, HUK-Coburg

Versicherungsmakler: Funk Gruppe, GGW Gossler Gobert & Wolters, Pantaenius Versicherungsmakler

Beruf

Betriebliche Altersvorsorge: Allianz, Barmenia, Nürnberger Versicherung

Business-Software (Anbieter): Salesforce, SAP, Software AG

Personaldienstleister: Dekra Arbeit, Manpowergroup, Office People Personalmanagement

Telefonanlagen (Business): Auerswald, Pascom, Tiptel

Dienstleister

Bestattungsunternehmen überregional: Ferdinand Fair, November, Ruhe Direkt

Online-Druckereien: Cewe.de, Flyeralarm, Wir-machen-Druck.de

Technik

Antivirus-Software: Avast, Avira, G Data

Cloud-Anbieter: Ionos, Luckycloud, Secure Cloud

Computer-Hersteller: Asus, HP, Medion

Grüne E-Mail-/Hosting-Anbieter: Petricore, Posteo, Tuta

Internetanbieter regional: NetAachen, Osnatel, Wilhelm.Tel

Internetanbieter überregional: 1&1, Easybell, WinSIM

Mobilfunkanbieter: Aldi Talk, Sim.de, WinSIM

Premium-TV-Anbieter: O2 TV, Telekom Magenta TV, Waipu.tv

Smartphone-Werkstätten: Handyreparatur123, Media Markt, Repedia

Unterhaltungselektronik: JBL, LG, Medion

Haus & Wohnen

Betten & Matratzen: Dunlopillo, Matratzen Concord, Schlaraffia

Energieberatung: 20°, 42Watt (Enovato), Sunshine Energieberatung

Gasanbieter regional: ESB Energie Südbayern, Hamburger Energiewerke, Stadtwerke Düsseldorf

Gasanbieter überregional: 123energie, Immergrün Energie, Octopus Energy

Mietkautions-Anbieter: Deutsche Kautionskasse, Heysafe, Kautionsfrei.de

Selfstorage-Center: Lagerbox, My Place, Mylager

Stromanbieter regional: ESB Energie Südbayern, N-Ergie, Stadtwerke Duisburg

Stromanbieter überregional: 123energie, Elektrizitätsversorgung Berlin, Octopus Energy

Umzugsunternehmen: Confern, Hansetrans, Zapf Umzüge

Reise & Mobilität

Autowaschanlagen: Best Carwash, Clean Car, Mr. Wash

EU-Neuwagen-Anbieter: Autochampion24, Automobilhandel von der Forst (Neuwagenkauf.com), EU Neuwagen Knott (Auto-per-Mausklick.de)

Expeditionsreisen (Veranstalter): Alpine Welten Die Bergführer, Hapag-Lloyd Cruises, HX Hurtigruten Expeditions

Hotelketten (gehobener Standard): Holiday Inn by IHG, Intercity Hotel, Mercure

Individualreisen (Veranstalter): Explorer, Marco Polo Reisen, Zeit Reisen

Kfz-Vertragswerkstätten: Vertragswerkstatt Hyundai, Vertragswerkstatt Opel, Vertragswerkstatt Toyota

Kfz-Werkstätten (freie): Autofit, Euromaster, Vergölst

Kreuzfahrtveranstalter (Flusskreuzfahrten): A-Rosa Flussschiff, Nicko Cruises, Phoenix Reisen

Kreuzfahrtveranstalter (Hochseekreuzfahrten): AIDA Cruises, Hurtigruten, TUI Cruises

Limousinen- und Chauffeurservice: Globalmobility, Mychauffeur

Tankstellenshops: Enilive (Agip/Enistation), HEM, Jet

Volunteering-Organisationen: AIFS Educational Travel, Studentsgoabroad, Travelworks

Sport & Freizeit

EMS-Studios: Bodystreet, EMS-Lounge, Körperformen

Fahrradhändler: Das Radhaus, Fahrrad.de, Rabe Bike

Fahrradhersteller: Bulls, Canyon, Pegasus

Fitness-Studios: FitX, Injoy, Viva Fitness

Kinder-Fahrräder (Hersteller): Bachtenkirch, Kubikes, Puky

