READY TO GO: Mehr Fahrspaß, mehr Farben, mehr Sicherheit

Wien (ots)

woom präsentiert Produktneuheiten

woom startet mit spannenden Produktnews in den Frühling - mit gleich zwei Neuauflagen seiner beliebtesten Produkte: das superleichte woom GO bike in 4 Größen für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren und den READY Kinderhelm in 3 Größen für Kids von 1 bis 14 Jahren. Beide mit cleveren Updates für noch mehr Sicherheit, Komfort und Fahrspaß. Die neuen Produkte präsentieren sich in zahlreichen neuen und miteinander harmonierenden Farben, die dank der Mix-and-Match-Strategie unendlich viele Kombinationen ermöglichen - so können die Kids ihr Radabenteuer bunt und ganz individuell gestalten!

Bereit für neue Abenteuer

woom steht für innovative und kindgerechte Fahrräder, die das Radfahren(lernen) von klein auf spielerisch und besonders einfach machen. Mit der neuen Generation seiner ikonischen Lauf- und Kinderräder (12 bis 20 Zoll) sowie einer optimierten Version seines beliebten Helms setzt woom erneut Maßstäbe in puncto Design, Ergonomie und Sicherheit.

Die achte Generation der beliebten Allround-Bikes von woom kommt in vier Größen und vier brandneuen Farben und wurde in vielen Details weiterentwickelt.

„Unser Ziel war es, das Radfahren für Kinder noch freudvoller zu machen“, erklärt Matthias Leite-Gürtner, Produktdesigner bei woom. „Mit einer noch aufrechteren Sitzposition, neuen Griffen für besseren Halt und ergonomisch optimierten Sätteln haben wir das Fahrerlebnis nochmal verbessert und ermöglichen den Kindern jetzt noch mehr Fahrspaß.“

woom GO begleitet Kinder auf ihrer einzigartigen Fahrradreise

Mit dem woom GO 1 Laufrad beginnt die Entdeckungsreise auf zwei Rädern für Kinder ab 1,5 Jahren spielerisch, während das woom GO 2 den magischen Moment des ersten Pedalierens unvergesslich macht. Jedes weitere Modell schenkt Selbstvertrauen, Fahrspaß und Sicherheit - bis hin zum woom GO 4, mit dem Kinder erstmals schalten und größere Touren meistern.

„Unsere Vision ist es, Millionen von Kindern weltweit für das Radfahren zu begeistern und somit einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen, gesunden und aktiven Zukunft zu leisten. Die steigende Nachfrage nach hochwertigen, kindgerechten Fahrrädern zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Mit woom GO und dem READY Kinderhelm setzen wir auf höchste Qualität, Sicherheit und ein klares Design, um unsere Markenpräsenz in diesem dynamischen Markt weiter auszubauen und den nächsten Schritt in der Förderung des Radfahrens für die jüngsten Generationen zu gehen“, so woom CEO Bernd Hake.

Die wichtigsten Produktfeatures von woom GO:

Noch anfängerfreundlichere Bike-Geometrie: Eine aufrechtere Sitzposition sorgt für sicheres und intuitives Handling.

Eine aufrechtere Sitzposition sorgt für sicheres und intuitives Handling. Erhöhter Komfort: Altersgerecht ausgeformte Sättel und Griffe mit schmalerem Durchmesser und Komfortzone für ermüdungsfreies Greifen.

Altersgerecht ausgeformte Sättel und Griffe mit schmalerem Durchmesser und Komfortzone für ermüdungsfreies Greifen. Verbesserte Ergonomie: Texturierter Griff am Laufradsattel für einfaches Tragen (Größen 1 und 1 PLUS), ABC-Markierungen für die optimale Anpassung von Sattel und Lenker an das wachsende Kind (Größen 2 bis 4).

Texturierter Griff am Laufradsattel für einfaches Tragen (Größen 1 und 1 PLUS), ABC-Markierungen für die optimale Anpassung von Sattel und Lenker an das wachsende Kind (Größen 2 bis 4). Kindgerechte Bedienung: Eine leichtgängige Drehgriff-Schaltung (Größe 4) mit altersgerechter Ganganzeige erleichtert das Schaltenlernen.

Auch mit den neuesten Updates bleibt die woom GO Serie dem bewährten woom Prinzip treu: leichtes Gewicht, tiefer Einstieg und clevere Sicherheitsfeatures wie die Griffenden mit großem Durchmesser zum Schutz vor Verletzungen und die griffigen Reifen (Größen 1 bis 4) sowie der grüne Hebel für die wichtige Hinterradbremse für einfaches, schnelles Bremsen und der flexible Lenkeinschlagsbegrenzer zum Schutz vor Stürzen (Größen 1 bis 3).

Ein Highlight der neuen woom GO Reihe: Das Allround-Bike von woom in Größe 4 (20 Zoll) ist erstmals mit einem BMX-Lenker ausgestattet - perfekt für Kinder ab 6 Jahren, die ihren POP Kinderfahrradkorb mitnehmen möchten. Der POP ist zudem ab sofort - neben blau, lila, grau und gelb - auch in der Farbe marshmallow pink erhältlich.

Der neue READY Kinderhelm - sitzt perfekt, schützt perfekt.

Ein Helm schützt nur dann optimal, wenn er perfekt passt. Deshalb wurde der neue READY Kinderhelm von woom in drei Größen mit jeweils eigener, altersgerecht geformter Innenschale entwickelt - für Kinder von 1 bis 14 Jahren. Neben der überarbeiteten Innenschale, die für ein Plus an Komfort sowie für den perfekten Sitz auf dem Kinderkopf in jedem Alter sorgt, bietet der überarbeitete Helm jetzt noch mehr Sicherheit, Sichtbarkeit und eine noch einfachere Bedienung.

„Wir haben intensiv an der Passform gearbeitet und tausende Scans von Kinderköpfen genau unter die Lupe genommen, damit der Helm in jedem Alter optimal sitzt“, so Leite-Gürtner. „Mit dem neuen Größenverstellsystem und mehr reflektierenden Elementen haben wir den Komfort sowie die Sichtbarkeit und damit die Sicherheit nochmal deutlich erhöht.“

Die wichtigsten Produktfeatures des READY Kinderhelm:

Perfekte Passform: Individuell ausgeformte Innenschale pro Größe sowie verbesserte Polsterung für noch mehr Tragekomfort und ein rundumlaufendes Größenverstellsystem mit neuem, robustem Drehrad.

Individuell ausgeformte Innenschale pro Größe sowie verbesserte Polsterung für noch mehr Tragekomfort und ein rundumlaufendes Größenverstellsystem mit neuem, robustem Drehrad. Spezieller Schutz: Druckentlastung der empfindlichen großen Fontanelle bei jüngeren Kindern bzw. der Schädelnaht bei älteren Kids und energieabsorbierender Schirm zum Schutz vor Sonne, Regen und Verletzungen im Gesicht.

Druckentlastung der empfindlichen großen Fontanelle bei jüngeren Kindern bzw. der Schädelnaht bei älteren Kids und energieabsorbierender Schirm zum Schutz vor Sonne, Regen und Verletzungen im Gesicht. Mehr Sichtbarkeit: Reflektierende Elemente - ein Logo auf jeder Seite, beide Kordeln und der Sticker im Drehrad - plus optionales LED-Rücklicht.

Reflektierende Elemente - ein Logo auf jeder Seite, beide Kordeln und der Sticker im Drehrad - plus optionales LED-Rücklicht. Kindgerechte Bedienung: Neuer, noch leichter zu öffnender Magnetverschluss zum Schutz vor Einzwicken der Haut sowie verdrehsichere Kordeln.

Neuer, noch leichter zu öffnender Magnetverschluss zum Schutz vor Einzwicken der Haut sowie verdrehsichere Kordeln. Vielseitiger Schutz: Der READY Kinderhelm ist nicht nur fürs Radfahren, sondern auch für Rollsportarten wie Skateboarden, Tretroller und Rollschuhe zugelassen - und bietet selbst den kleinsten Mitfahrerinnen und Mitfahrern im Fahrradanhänger, Fahrradsitz oder Lastenrad optimalen Schutz.

Cleveres, neues Helmzubehör: Das hochwertige LED-Rücklicht ist optional zum READY Kinderhelm erhältlich. Es ist wiederaufladbar, stoß- und spritzwasserfest und schaltet sich automatisch ab, wenn Kinder oder Eltern das mal vergessen sollten. Durch seine praktische Einheitsgröße ist das Helmlicht auf allen READY Kinderhelmen verwendbar und sorgt für noch mehr Sichtbarkeit der jungen Radlerinnen und Radler.

Mix & Match: Für bunte, einzigartige Radabenteuer

Die neuen Farben der woom GO bikes und des READY Kinderhelms harmonieren perfekt miteinander und lassen sich daher in zahlreichen Variationen kombinieren - für farbenfrohe Radabenteuer und noch mehr Fahrspaß!

Das woom GO und der READY Kinderhelm sowie der POP Fahrradkorb in marshmallow pink sind ab sofort online und im ausgewählten Fachhandel erhältlich.

Bildmaterial:

Download-Link , Copyright woom GmbH

Bitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung über woom verwendet werden dürfen. Vielen Dank!

Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 30 Ländern - bis in die USA - radeln Kids und Teens auf woom bikes.

