Alexander Heinrich von HeiProTec erklärt, warum das Standard-IT-Produkt nicht zum Unternehmenswachstum beiträgt

Alfter

Solange keine Probleme auftreten, findet die IT in Unternehmen in der Regel wenig Beachtung. Dabei stellt sie nicht nur einen sicherheitsrelevanten, sondern auch einen wirtschaftlichen Aspekt dar, der nicht zu vernachlässigen ist. Als Gründer und Geschäftsführer von HeiProTec hilft Alexander Heinrich Unternehmen dabei, ihre IT-Infrastruktur optimal aufzustellen, um von vielen Vorteilen profitieren zu können. Warum Unternehmer oft mit dem Standard-IT-Produkt arbeiten und wie sie dadurch potenzielles Unternehmenswachstum ausbremsen, erfahren Sie hier.

Obwohl eine moderne und gut aufgestellte IT-Infrastruktur für Unternehmen heute wichtiger denn je ist, wird das Thema häufig eher nebensächlich behandelt. Mit Fokus auf ihr Kerngeschäft verzeichnen viele Unternehmen ein rasantes Wachstum, während ihre Informationstechnik auf der Strecke bleibt. Oft haben Unternehmer weder Zeit noch Fachkenntnisse, um sich mit den IT-Anforderungen ihres Geschäfts auseinanderzusetzen und merken erst spät, dass sie mit dem anziehenden Tempo der Digitalisierung nicht mehr Schritt halten können. Ineffiziente Prozesse, mangelnde Flexibilität und wachsende Unzufriedenheit auf Mitarbeiter- und Kundenseite sorgen dann schnell dafür, dass die Konkurrenz sie überrollt. „Die wenigsten Unternehmer sind sich darüber im Klaren, wie wesentlich eine gut funktionierende IT ist, um Abläufe und Prozesse zu unterstützen“, verrät Alexander Heinrich, Geschäftsführer von HeiProTec. „Sie arbeiten mit dem Standard IT-Produkt und merken nicht, wie sie ihren Unternehmenserfolg dadurch selbst ausbremsen.“

„Mit einer IT-Landschaft, die speziell auf die Bedürfnisse ihres Unternehmens abgestimmt ist, könnten sie ihre Wettbewerbsfähigkeit hingegen langfristig sichern“, fährt der IT-Experte fort. Mit HeiProTec hat Alexander Heinrich es sich zur Aufgabe gemacht, kleinen und mittelständischen Betrieben dabei zu helfen, ihre IT auf den aktuellen Stand zu bringen und zu optimieren, um ihre vollen Potenziale auszuschöpfen. Neben ständiger Erreichbarkeit und schneller Reaktionszeiten profitieren seine Kunden von einer Service- und Wartungsflatrate, die die kontinuierliche Betreuung ihrer IT sicherstellt. Auf Basis jahrelanger Erfahrung und tiefgreifender Expertise entwickelt Alexander Heinrich für jeden Kunden von HeiProTec die optimale Lösung und ebnet damit den Weg für effiziente Prozesse, höhere Umsätze und ein schnelleres Unternehmenswachstum.

Das große Potenzial individueller IT-Lösungen

Insbesondere, wer in der IT-Welt nicht zu Hause ist, arbeitet oft mit Standard-IT-Produkten. Das bedeutet, dass ein Laptop oder Desktop-PC mit gängigen Programmen wie Windows, Word und Excel sowie ein E-Mail-Programm genutzt werden, um tägliche Aufgaben abzuarbeiten. In der Regel ist diese IT-Ausstattung jedoch nicht auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt. „Produkte, die dabei helfen, das Business zu skalieren und effizient zu managen oder die Arbeit der Mitarbeiter schneller und einfacher zu gestalten, fehlen in vielen Fällen komplett“, verrät Alexander Heinrich. „Dadurch bleiben für die Unternehmen große Potenziale ungenutzt.“

Dabei treffen die Defizite in der IT-Landschaft auch Unternehmen, die auf die Expertise eines IT-Dienstleisters vertrauen. „Leider gibt es immer noch zahlreiche Dienstleister auf dem Markt, die sich nicht die Mühe machen, sich in die Situation des Kunden und seine speziellen Anforderungen hineinzudenken und entsprechend zu beraten“, bemängelt er. Stattdessen werden die Kunden mit Standardprodukten versorgt, die zwar den groben Bedarf decken, jedoch keinen Mehrwert liefern. Erschwerend hinzu kommt die mangelnde Absicherung: Beispielsweise bieten die meisten dieser IT-Lösungen keinen Schutz vor Ausfällen, Datenverlust oder Hackerangriffen. „Häufig werden wesentliche Sicherheitsaspekte gar nicht oder nur unzureichend abgedeckt, wodurch den Unternehmen erhebliche Sicherheitsrisiken entstehen“, warnt Alexander Heinrich.

Eine proaktive IT-Partnerschaft für mehr Sicherheit und Effizienz

Folglich kann die Wahl der IT-Produkte für Unternehmen maßgeblich über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. „Eine optimierte IT-Infrastruktur kann Betriebe nicht nur vor Umsatzeinbußen und Betriebsunterbrechungen bewahren, sondern auch zu flüssigeren Prozessen und einer höheren Effizienz beitragen“, erklärt Alexander Heinrich. So ist es nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht ratsam, die IT-Landschaft eines Unternehmens auf dem aktuellen Stand zu halten und ihre vollen Potenziale auszuschöpfen. Ein IT-Dienstleister wie HeiProTec, der neben technischer Unterstützung auch proaktive strategische Beratung leistet, erweist sich in diesem Fall als starker Wachstumspartner. „Es ist wichtig, dass Unternehmer ein Bewusstsein für die Relevanz der IT und ihre Vorteile entwickeln“, so Alexander Heinrich abschließend. „Die Zusammenarbeit mit einem professionellen IT-Dienstleister kann für sie der Schlüssel zu langfristigem Unternehmenserfolg sein.“

Möchten Sie Ihre IT-Infrastruktur in die Hände eines Experten geben und sich künftig nur noch Ihren eigentlichen Aufgaben in Ihrem Unternehmen widmen? Dann kontaktieren Sie Alexander Heinrich von HeiProTec und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch!

Original-Content von: HeiProTec, übermittelt durch news aktuell