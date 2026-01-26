DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG
Deutscher Exzellenz-Preis 2026
Auszeichnung für exzellente Projekte, Produkte und Services - 54 Preisträger in elf Kategorien
Hamburg (ots)
Der Deutsche Exzellenz-Preis 2026 wird heute Abend in Hamburg verliehen. Mit der Auszeichnung würdigen das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin einmal mehr Unternehmen und Initiativen, die mit Projekten, Produkten und Services Maßstäbe setzen - durch Innovationskraft, professionelle Umsetzung und messbare Wirkung. Über die Preisträger der achten Auflage entschied eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Award-Schirmherrin ist die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 1-2026, ab 27.02.2026 im Zeitschriftenhandel und online unter www.deutscherexzellenzpreis.de).
Der Deutsche Exzellenz-Preis steht für Exzellenz in einer sich wandelnden Wirtschaft. Mehr als 100 Bewerbungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Organisationen gingen ein und durchliefen ein strukturiertes Auswahlverfahren. Im Fokus der Jury standen Innovationsgrad, Nutzen und Wirkung. In elf Kategorien wurden schließlich 54 Preisträger bestimmt; 40 Auszeichnungen vergab das DUP UNTERNEHMER-Magazin durch ein Redaktionsvotum.
Award-Schirmherrin Brigitte Zypries betont die Relevanz von Innovationen für die wirtschaftliche Praxis: "Exzellenz zeigt sich nicht nur in neuen Technologien, sondern vor allem darin, wie Unternehmen Innovationen in marktfähige Lösungen überführen. Der Deutsche Exzellenz-Preis macht sichtbar, welche dieser Ideen auch erfolgreich sind."
Die Jury: 20 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien - Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Sabine Hübner (Forwardservice), Jutta Jakobi (Kaoun), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dominik Märkl (OneStop Pro), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Iris Plöger (BDI), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (House of Finance & Tech Berlin), Nico Szeli (Warehousing1), Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg (Sustain Plus), Christian Buchholz (DUP UNTERNEHMER) und Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).
PREISTRÄGER "DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2026"
Kategorie Business-Modelle
ehotel - ehotel® RFP-Tool: Strategische Neudefinition des Hoteleinkaufs im digitalen Zeitalter
WWK Versicherung - Finanzstärke im Fokus
Kategorie Digitale Lösungen & KI
PRW Legal Tech - PRW Compliance Set M 365
Scopevisio - KI-gestützte Unternehmenssteuerung für den Mittelstand
TÜV NORD - DMT RideGuard
Kategorie Energie & Umwelt
LONGi Solar Europe - Mehr Strom, mehr Sicherheit - das Modul für eine ungewisse Klimazukunft
Kategorie Gesundheit & Health-Tech
Dental Twin - Revolution der Zahnmedizin durch den Einsatz generativer KI
SuchtFrei - Innovatives KI-personalisiertes Digital-Programm zur rauchfreien Gesundheit
Kategorie Bildung & Edutainment
ERGO Group - ERGOs Roblox Game "ERGO Welt der Versicherungen"
ERGO Group - Hyperpersonalisiertes Lernen mittels generativer KI
Kategorie New Work
AWO Kreisverband Helmstedt - Starke Mitarbeiterbindung
Jobvalley - Flexibilisierung von Arbeit
Kategorie Serviceprozesse und -lösungen
Boot1 - Bootsschule1
Cyber-Wear Heidelberg - MoPA - Museum of Promotional Articles
GET FIT Group - GET FIT SMART-GYM
Preis der DUP-Redaktion
DUP-Redaktionspreis für Start-ups
Dental-Art - Abrechnungsdienstleistungen und digitale Zahntechnik aus einer Hand
Enermakler Operations - Exzellenz im Energiemarkt digital & nah
ExoWork Solution - Maßgeschneiderte Personalvermittlung
Mosaik Tree - Innovative Bio-Lebensmittelproduktion in Handwerksqualität
Spors - Strategie zur Kundenbindung und Weiterempfehlung
TEQYARD - TEQMIND
DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit unter 10 Mitarbeitenden
ATLAS Bildungskapital - Grüne IT - 100% Wasserkraft & Umweltbewusstsein
CONVIS Consult & Marketing - KIVISAI: Regeneratives KI-Transformationsmodell
DarmGesundheitspraxis Dr. Steenfatt - Hybridmodell Patientenversorgung analog & digital
Eva Klein Consulting - 360° Coaching: Führung, Kommunikation und Lebensbalance
Frikos - Exzellenz durch Service und Kompetenz
Immosnapp - Kjuup: Plattform für strukturierte Bauprojektkommunikation
Leada - Digitale Plattform für Führungskräfte- und Mitarbeitendenentwicklung
M. Reich - Kundenbindung durch persönliche Touchpoints im E-Commerce
Makler Nachfolger Club - Nachhaltige Nachfolgeplanung für Maklerbetriebe
NINIC - Arbeitswelten neu gedacht: From Headquarter to HEARTquarter
Oplayo - Optimierte Qualitätsstandards im Kundenkontakt
Schwarzwald-Lab - Growdesk: Zukunftsfähige und barrierefreie Arbeitsplatzlösung
SpeedRepeat - Innovative Bildungsangebote mit Schwerpunkt KI
DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 10 - 49 Mitarbeitenden
ActifyX - Implementierung nachhaltiger Lernstrukturen in Unternehmen
Avantaj - Optimierung der Informations- und Kommunikationsqualität
BENEGANIC - Forschungsgestützte Produktentwicklung
Bergers Partner - Digital & nachhaltig - Steuerberatung für Zukunftsfähigkeit
Epion Vermittlung & Beratung - Exzellente internationale Anerkennungsberatung
ICONPARC - Exzellenz durch kontinuierliches Qualitätsmanagement
Liebl & Frank - Innovationsgestützte Effizienzsteigerung im Handwerks-Recruiting
Praxisklinik Dr. Zoubie, Temiz und Kollegen - Optimierung diagnostischer Prozesse in der Unfallchirurgie
Prosma - Modulares Raumkonzept zur Arbeitsplatzoptimierung
Rheinland-Pfalz Tourismus - Initiative: Tourismus ist ein Plus für alle
TKP Tutas, Kruse & Partner Partnerschaftsgesellschaft - Transformation zur hierarchiefreien, selbstorganisierten Steuerberatung
United Sales Company - Innovative Dashboardlösung für Vertriebsprozesse
WuWIT - Digitalstrategie zur Optimierung der Geschäftsbereiche
DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden
Blueforte - Exzellente Daten- und KI-Lösungen
ConSol Software - ConSol Akademie: Praxisnahes Lernen und Wissenstransfer
Eila consulting - MCE - Mission Cost Efficiency
Helmut Magdeburg - Vision 4.0 - Exzellenz durch Kooperation
HRK LUNIS - Technologiegestützte Optimierung von Kundenprozessen und Portfolioanalyse
LUKA - H. Weisheit - Strategieinitiative für Qualität, Digitalisierung und Kundennähe
LUNOS Lüftungstechnik - KI-basierte Lösungen im Kundenservice
VR-Bank Südwestpfalz - Work-Life-Balance durch innovatives Arbeitszeitmodell
Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMER
