DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher Exzellenz-Preis 2026

Auszeichnung für exzellente Projekte, Produkte und Services - 54 Preisträger in elf Kategorien

Hamburg (ots)

Der Deutsche Exzellenz-Preis 2026 wird heute Abend in Hamburg verliehen. Mit der Auszeichnung würdigen das Deutsche Institut für Service-Qualität und das DUP UNTERNEHMER-Magazin einmal mehr Unternehmen und Initiativen, die mit Projekten, Produkten und Services Maßstäbe setzen - durch Innovationskraft, professionelle Umsetzung und messbare Wirkung. Über die Preisträger der achten Auflage entschied eine unabhängige Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Award-Schirmherrin ist die ehemalige Bundesministerin Brigitte Zypries (Veröffentlichungshinweis: DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 1-2026, ab 27.02.2026 im Zeitschriftenhandel und online unter www.deutscherexzellenzpreis.de).

Der Deutsche Exzellenz-Preis steht für Exzellenz in einer sich wandelnden Wirtschaft. Mehr als 100 Bewerbungen von etablierten Unternehmen, Start-ups und Organisationen gingen ein und durchliefen ein strukturiertes Auswahlverfahren. Im Fokus der Jury standen Innovationsgrad, Nutzen und Wirkung. In elf Kategorien wurden schließlich 54 Preisträger bestimmt; 40 Auszeichnungen vergab das DUP UNTERNEHMER-Magazin durch ein Redaktionsvotum.

Award-Schirmherrin Brigitte Zypries betont die Relevanz von Innovationen für die wirtschaftliche Praxis: "Exzellenz zeigt sich nicht nur in neuen Technologien, sondern vor allem darin, wie Unternehmen Innovationen in marktfähige Lösungen überführen. Der Deutsche Exzellenz-Preis macht sichtbar, welche dieser Ideen auch erfolgreich sind."

Die Jury: 20 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien - Prof. Dr. Michel Clement (Universität Hamburg), Karolina Decker (FinMarie), Dr. Birte Gall (Erblotsen), Christophe Hocquet (Natif.ai), Sabine Hübner (Forwardservice), Jutta Jakobi (Kaoun), Prof. Dr. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg), Dominik Märkl (OneStop Pro), Ingo Notthoff (TON.EINS), Tijen Onaran (Global Digital Women), Iris Plöger (BDI), Dr. Oliver Reichel-Busch (Lufthansa Technik), Markus Reithwiesner (ETL Gruppe), Stephanie Renda (Moinland), Jan Rodig (Struktur Management Partner), Dr. Sebastian Schäfer (House of Finance & Tech Berlin), Nico Szeli (Warehousing1), Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg (Sustain Plus), Christian Buchholz (DUP UNTERNEHMER) und Brigitte Zypries (Bundeswirtschaftsministerin a. D.).

PREISTRÄGER "DEUTSCHER EXZELLENZ-PREIS 2026"

Kategorie Business-Modelle

ehotel - ehotel® RFP-Tool: Strategische Neudefinition des Hoteleinkaufs im digitalen Zeitalter

WWK Versicherung - Finanzstärke im Fokus

Kategorie Digitale Lösungen & KI

PRW Legal Tech - PRW Compliance Set M 365

Scopevisio - KI-gestützte Unternehmenssteuerung für den Mittelstand

TÜV NORD - DMT RideGuard

Kategorie Energie & Umwelt

LONGi Solar Europe - Mehr Strom, mehr Sicherheit - das Modul für eine ungewisse Klimazukunft

Kategorie Gesundheit & Health-Tech

Dental Twin - Revolution der Zahnmedizin durch den Einsatz generativer KI

SuchtFrei - Innovatives KI-personalisiertes Digital-Programm zur rauchfreien Gesundheit

Kategorie Bildung & Edutainment

ERGO Group - ERGOs Roblox Game "ERGO Welt der Versicherungen"

ERGO Group - Hyperpersonalisiertes Lernen mittels generativer KI

Kategorie New Work

AWO Kreisverband Helmstedt - Starke Mitarbeiterbindung

Jobvalley - Flexibilisierung von Arbeit

Kategorie Serviceprozesse und -lösungen

Boot1 - Bootsschule1

Cyber-Wear Heidelberg - MoPA - Museum of Promotional Articles

GET FIT Group - GET FIT SMART-GYM

Preis der DUP-Redaktion

DUP-Redaktionspreis für Start-ups

Dental-Art - Abrechnungsdienstleistungen und digitale Zahntechnik aus einer Hand

Enermakler Operations - Exzellenz im Energiemarkt digital & nah

ExoWork Solution - Maßgeschneiderte Personalvermittlung

Mosaik Tree - Innovative Bio-Lebensmittelproduktion in Handwerksqualität

Spors - Strategie zur Kundenbindung und Weiterempfehlung

TEQYARD - TEQMIND

DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit unter 10 Mitarbeitenden

ATLAS Bildungskapital - Grüne IT - 100% Wasserkraft & Umweltbewusstsein

CONVIS Consult & Marketing - KIVISAI: Regeneratives KI-Transformationsmodell

DarmGesundheitspraxis Dr. Steenfatt - Hybridmodell Patientenversorgung analog & digital

Eva Klein Consulting - 360° Coaching: Führung, Kommunikation und Lebensbalance

Frikos - Exzellenz durch Service und Kompetenz

Immosnapp - Kjuup: Plattform für strukturierte Bauprojektkommunikation

Leada - Digitale Plattform für Führungskräfte- und Mitarbeitendenentwicklung

M. Reich - Kundenbindung durch persönliche Touchpoints im E-Commerce

Makler Nachfolger Club - Nachhaltige Nachfolgeplanung für Maklerbetriebe

NINIC - Arbeitswelten neu gedacht: From Headquarter to HEARTquarter

Oplayo - Optimierte Qualitätsstandards im Kundenkontakt

Schwarzwald-Lab - Growdesk: Zukunftsfähige und barrierefreie Arbeitsplatzlösung

SpeedRepeat - Innovative Bildungsangebote mit Schwerpunkt KI

DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 10 - 49 Mitarbeitenden

ActifyX - Implementierung nachhaltiger Lernstrukturen in Unternehmen

Avantaj - Optimierung der Informations- und Kommunikationsqualität

BENEGANIC - Forschungsgestützte Produktentwicklung

Bergers Partner - Digital & nachhaltig - Steuerberatung für Zukunftsfähigkeit

Epion Vermittlung & Beratung - Exzellente internationale Anerkennungsberatung

ICONPARC - Exzellenz durch kontinuierliches Qualitätsmanagement

Liebl & Frank - Innovationsgestützte Effizienzsteigerung im Handwerks-Recruiting

Praxisklinik Dr. Zoubie, Temiz und Kollegen - Optimierung diagnostischer Prozesse in der Unfallchirurgie

Prosma - Modulares Raumkonzept zur Arbeitsplatzoptimierung

Rheinland-Pfalz Tourismus - Initiative: Tourismus ist ein Plus für alle

TKP Tutas, Kruse & Partner Partnerschaftsgesellschaft - Transformation zur hierarchiefreien, selbstorganisierten Steuerberatung

United Sales Company - Innovative Dashboardlösung für Vertriebsprozesse

WuWIT - Digitalstrategie zur Optimierung der Geschäftsbereiche

DUP-Redaktionspreis für Unternehmen mit 50 - 249 Mitarbeitenden

Blueforte - Exzellente Daten- und KI-Lösungen

ConSol Software - ConSol Akademie: Praxisnahes Lernen und Wissenstransfer

Eila consulting - MCE - Mission Cost Efficiency

Helmut Magdeburg - Vision 4.0 - Exzellenz durch Kooperation

HRK LUNIS - Technologiegestützte Optimierung von Kundenprozessen und Portfolioanalyse

LUKA - H. Weisheit - Strategieinitiative für Qualität, Digitalisierung und Kundennähe

LUNOS Lüftungstechnik - KI-basierte Lösungen im Kundenservice

VR-Bank Südwestpfalz - Work-Life-Balance durch innovatives Arbeitszeitmodell

Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / DUP UNTERNEHMER

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell