DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG

Deutscher App-Award 2026

Welche Apps wirklich überzeugen - Urteil von mehr als 23.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern

Hamburg/Köln (ots)

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv verleihen heute den Deutschen App-Award 2026. Ausgezeichnet werden Apps, die Verbraucherinnen und Verbraucher besonders schätzen. Über die Preisträger in 48 Kategorien entschied eine Befragung mit 23.297 Kundenurteilen (Veröffentlichungshinweis: www.ntv.de/tests).

Apps auf Smartphone und Tablet sind fester Bestandteil des Alltags und kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz - von Kommunikation und Arbeit bis hin zu Einkauf, Reisen, Fitness oder Finanzthemen. Der Deutsche App-Award macht sichtbar, welche Anwendungen sich besonderer Beliebtheit erfreuen. Grundlage ist eine Verbraucherbefragung, in der aktiv genutzte Apps bewertet wurden.

Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "Besonders das Angebot und die Leistung der Apps sorgen für Nutzerzufriedenheit. Vielfach positiv wird auch die Bedienungsfreundlichkeit bewertet, während der Kundenservice etwas kritischer gesehen wird. Insgesamt überwiegt ein gutes Qualitätsniveau, wobei zwölf der 48 Kategorien im Durchschnitt sogar ein sehr gutes Gesamtergebnis erzielen."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der App-Markt wächst rasant, deshalb wird Orientierung für Verbraucherinnen und Verbraucher immer wichtiger. Dieser Award zeigt, welche Anwendungen sich im Alltag bewähren und echten Nutzen bieten."

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Apps in den Bereichen Angebot und Leistung, Bedienungsfreundlichkeit und Kundenservice untersucht. Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Funktionen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit der App, Usability beim Nutzungseinstieg, Umfang und Verständlichkeit der Inhalte, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Anfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Außerdem wurde die Weiterempfehlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer in das Ergebnis einbezogen. Die Befragten konnten nur jene Apps bewerten, die sie in den letzten zwölf Monaten genutzt hatten. Es gingen 23.297 Kundenurteile ein. In die finale Analyse gelangten 344 Apps, die in der Befragung eine ausreichend hohe Zahl an Bewertungen erreichten.

Preisträger "Deutscher App-Award 2026"

(alphabetische Reihenfolge)

Finanzen & Versicherungen

Banking-Apps: C24 Bank, ING, Targobank

Finanzbildungs-Apps: Finanztip, Investmate, Seasn

Steuer-Apps: Check24, WISO Steuer, Zasta

Versicherer-Apps (Allgemein): Barmenia, MeinCosmosDirekt, Meine SI Mobile (Signal Iduna)

Versicherer-Apps (Gesundheit): Allianz Gesundheit, Debeka Gesundheit, Generali Gesundheit

Fitness & Gesundheit

Fasten-Apps: Bodyfast, IF Intervallfasten 16:8 Fasten

Fitness-Community-Apps: Adidas Running, Nike Run Club, Teamfit

Krankenkassen-Apps: KKH Kaufmännische Krankenkasse, Mobil Krankenkasse, Techniker Krankenkasse

Online-Apotheken-Apps: Aponeo, Medpex, Shop-Apotheke

Schrittzähler-Apps: Apple Health, Fitbit, Samsung Health

Freizeit & Hobby

Apps für E-Books, Hörbücher, Podcasts: ARD Audiothek, Audible, Skoobe

Dating-Apps: Badoo, Joyce, Tinder

Freundschafts-Apps: Meetme, Meetup, Yubo

KI-Apps (Bilder/Fotos): Picsart, Vivid AI

Lotto-Apps: Lotto Baden-Württemberg, Toto-Lotto Niedersachsen, Westdeutsche Lotterie

Genuss & Lebensmittel

Express-Lieferservice-Apps (Lebensmittel): Mytime.de, Picnic

Food-Lieferservice-Apps: Lieferando.de, Restablo.de, Uber Eats

Getränkemärkte-Apps: Hol ab, Logo

Rezepte-Apps: Chefkoch, Dr. Oetker, KpntCook

Supermärkte-Apps: Aldi Nord, Edeka, Globus

Systemgastronomie-Apps: Five Guys, KFC, Nordsee

Lifestyle & Shopping

Cashback-Apps: Letyshops, Shoop, Shopback

Fashion-Shopping-Apps (Anbieter mit Filialen): Breuninger.com, C&A , New Yorker

Fashion-Shopping-Apps (Anbieter ohne Filialen): About You, Bonprix.de, Sheego

Marktplatz-Apps (Privatanbieter): Kleinanzeigen.de, Vinted

Schnäppchenportale-Apps: Dealdoktor, Kaufda, Schnäppchenfuchs

Service-Apps von Mobilfunkdiscountern: Lidl Connect, Otelo, Winsim

Vergleichsportale-Apps: Check24, Idealo, Keepa - Amazon Price Tracker

Mobilität & Reisen

Airline-Apps: Air France, KLM, Lufthansa

Camping-Stellplatz-Apps: Alpacacamping, Roadsurfer, VanSite Camping-Stellplätze

Flugpreis-Apps: Jetcost, Kayak, Momondo

Gebrauchtwagenportale-Apps: Autoscout24, Mobile.de

Hotelportale-Apps: Agoda, Booking.com, HRS

Reiseführer-Apps: Gastfreund, Get your guide, Marco Polo

Reiseportale-Apps: Ab-in-den-Urlaub.de, Expedia, Holidaycheck

Taxidienste-Apps: Sixt, Taxi Deutschland, Uber

Praktische Alltagshelfer

Haushaltsbuch-Apps: Finanzguru, MoneyControl

KI-Apps (Chat/Texte): ChatGPT, Google Gemini

Notfallhilfe-Apps: Erste Hilfe DRK, Malteser Erste Hilfe, Notfall-Hilfe

Paketdienste-Apps: DHL, DPD

Produkt-Scanner-Apps: INCI Beauty, Toxfox, Yuka

Sicherheits- und Notruf-Apps: Kommgutheim, Life360, Nora App

Wohnen, Leben & Arbeiten

Baumarkt-Apps: Globus Baumarkt, Sonderpreis Baumarkt, Toom

Energieanbieter-Apps: E wie einfach, Octopus Energy, Vattenfall

Heizungshersteller-Apps: Brötje Heizung, Vaillant, Viessmann

Immobilienportale-Apps: Immoscout24, Immowelt

Jobbörsen-Apps: Indeed, Stepstone, Truffls

Möbel-Shopping-Apps: Ikea, Moebel.de, Poco

Veröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv

Original-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell