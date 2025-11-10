TFS Consulting GmbH

Garantiert erfolgreich digital verkaufen – das Script to Sales System von Tim Fröhlich macht Quereinsteiger fit für die Selbstständigkeit

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Kaum Orientierung, große Unsicherheit und der Wunsch nach Unabhängigkeit – immer mehr Menschen träumen von einem lukrativen Nebenerwerb oder sogar vom Sprung in die Selbstständigkeit im Online-Business. Doch allzu oft stehen ihnen hohe Hürden im Weg: Überforderung, fehlendes Wissen und die Angst vor finanziellen Risiken. Das Script to Sales System von Tim Fröhlich zeigt genau diesen Menschen, wie sie mit einem klaren, erprobten Konzept Schritt für Schritt in den digitalen Verkauf starten und sich ein stabiles, zweites Einkommen aufbauen können – sicher, planbar und ohne Vorerfahrung. Wie die Zusammenarbeit abläuft, erfahren Sie hier.

Viele Berufstätige und Quereinsteiger spüren den wachsenden Wunsch nach Veränderung – raus aus dem Hamsterrad, hin zu mehr Freiheit, Selbstbestimmung und einem zusätzlichen Einkommen, das echte Sicherheit bietet. Doch der Weg dorthin wirkt oft unübersichtlich. Wer sich erstmals mit den Möglichkeiten des digitalen Unternehmertums beschäftigt, steht vor einer Flut an Informationen, teuren Tools und widersprüchlichen Konzepten. Statt Klarheit herrschen Zweifel: Welche Methode funktioniert wirklich? Was ist seriös – und was nur heiße Luft? Viele geben entmutigt auf, bevor sie überhaupt richtig anfangen. „Ich sehe immer wieder, wie engagierte Menschen an der Komplexität scheitern und im Dickicht aus Fachbegriffen, Technik und unrealistischen Versprechen die Orientierung verlieren“, sagt Tim Fröhlich, Gründer des Script to Sales Systems. „Nicht mangelnder Wille ist das Problem, sondern fehlende Struktur und ehrliche Begleitung.“

„Was viele brauchen, ist kein neues Versprechen, sondern ein verlässlicher Weg, der wirklich funktioniert“, fügt er hinzu. Genau an diesem Punkt setzt sein Konzept an. Das Script to Sales System bietet einen klaren, praxisorientierten Weg in die digitale Selbstständigkeit – Schritt für Schritt, leicht verständlich und ohne Risiko. Statt grauer Theorie oder leerer Motivationsphrasen lernen Teilnehmer, wie sie digitale Dienstleistungen erfolgreich verkaufen, Kundengespräche sicher führen und sich in kurzer Zeit ein stabiles zweites Einkommen aufbauen. Persönliche Betreuung, Coaching und eine aktive Community sorgen dafür, dass der Start nicht nur gelingt, sondern langfristig trägt.

Die größten Hürden beim Einstieg: Warum klassische Online-Geschäftsmodelle oft scheitern

Viele Online-Modelle locken mit schnellen Gewinnen, doch der Weg ist steinig und riskant. Dropshipping erfordert tiefes Marketingwissen, E-Commerce kostet Zeit und Geld und Info-Produkte scheitern oft an fehlender Reichweite. Die meisten Konzepte verlangen Fachwissen, Geduld und Kapital.

„Wer im klassischen Online-Business startet, verliert oft Monate oder Jahre, ohne einen einzigen Euro verdient zu haben“, sagt Tim Fröhlich. „Gerade Einsteiger verlieren sich in komplizierten Systemen und falschen Versprechen. Das wollten wir ändern.“ Das Script to Sales System bietet eine Alternative, die echten Alltagsproblemen Rechnung trägt: Überforderung, Zeitmangel, Unsicherheit und Angst vor Investitionen fallen weg.

Das Script to Sales System: Einfach, sicher und praxisnah in die Selbstständigkeit

Mit dem „Script to Sales System“ wird der Einstieg in den digitalen Verkauf von Dienstleistungen nachvollziehbar und machbar, selbst für komplette Neulinge. Jeder Teilnehmer durchläuft ein Videotraining, wird durch persönliche Coachings begleitet und profitiert von einer aktiven Community. So entsteht ein realistischer Fahrplan vom ersten Gespräch bis zum erfolgreichen Abschluss. Bereits nach wenigen Wochen erzielen viele Teilnehmende die ersten Umsätze mit Perspektiven auf stabile vierstellige Einnahmen.

Der besondere Vorteil: Keine Lagerhaltung, kein Produktversand, kein Werbebudget. Statt komplizierter Strukturen braucht es nur einen Laptop, Kommunikationsfreude und die Bereitschaft, dazuzulernen. „Wir setzen auf ehrliche Beratung statt aggressiver Akquise“, betont Tim Fröhlich. „Unsere Partner verdienen an jedem Verkauf mit – oft genügt schon eine Stunde am Tag, um ein attraktives Zusatzeinkommen aufzubauen.“ Damit eignet sich das Modell ideal für Berufstätige, Eltern oder Quereinsteiger, die flexibel im Homeoffice arbeiten möchten – unabhängig, sicher und bestens unterstützt.

Statt Massenabfertigung setzt das Team rund um Tim Fröhlich auf direkte Kommunikation, regelmäßige Kleingruppencoachings und persönliches Feedback. Teilnehmer profitieren darüber hinaus vom Zugang zu einem exklusiven Netzwerk aus Auftraggebern, Coaches, Agenturen und Gleichgesinnten – ein echter Vorteil für den schnellen Aufbau von Kontakten und erste Verkaufserfolge. Neben dem persönlichen Support erhalten die Teilnehmer auch Zugang zu Auftragsplattformen und Tipps zur selbstständigen Akquise.

Der Weg zum eigenen Erfolg: Erfahrungen, Vision und langfristige Perspektiven

Der Werdegang von Tim Fröhlich zeigt eindrucksvoll, dass unternehmerischer Erfolg systematisch machbar ist, auch ohne klassische Vorbilder oder unternehmerisches Vorwissen. Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie im ländlichen Bayern, hat er nach dem Abitur früh mit eigenen Projekten, Nebenjobs und einem abgebrochenen Studium den Weg ins Unternehmertum gesucht. Die Pandemie wurde zum Wendepunkt: Mit vollem Einsatz gründete er ein erfolgreiches E-Commerce-Business und sammelte umfassende Erfahrungen in Kaltakquise, Vertriebsaufbau und Kundenmanagement.

„Es braucht kein Startkapital oder technisches Talent, um den Weg zur eigenen Unabhängigkeit zu gehen, aber es braucht Mut, Verlässlichkeit und ein klares System“, resümiert Tim Fröhlich. Heute leitet er mehrere erfolgreiche Unternehmen und hat es sich zur Mission gemacht, möglichst viele Menschen zu eigenständigen Unternehmern zu machen, mit einem Modell, das echte Freiheit, Flexibilität und neue Lebensqualität ermöglicht. „Ich will zeigen, dass wirtschaftlicher Erfolg kein unerreichbarer Traum sein muss, sondern mit dem richtigen Weg und der richtigen Unterstützung für jeden offensteht.“

Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit, mehr Freiheit und die Chance, Ihr Potenzial wirklich zu entfalten? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit Tim Fröhlich auf und starten Sie mit dem Script to Sales System in Ihre digitale Zukunft!

Original-Content von: TFS Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell