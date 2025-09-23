illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè präsentiert die neue illy Art Collection, gestaltet von John Armleder: eine Hommage an die kreative Unvorhersehbarkeit zwischen Kunst und Design

Triest (ots)

illycaffè, die weltweit bekannte Kaffeemarke, die für ihre nachhaltige Qualität und ihre besondere Verbindung zur zeitgenössischen Kunstwelt steht, präsentiert die neue illy Art Collection, gestaltet von John Armleder, einem der progressivsten und visionärsten Schweizer Künstler unserer Zeit. Armleder ist bekannt für seinen multidisziplinären Ansatz, der Malerei, Skulptur, Design, Performance und Installation umfasst.

Als Schlüsselperson der internationalen Kunstszene hat Armleder die Kunstgeschichte mit einer Praxis geprägt, die von der Fluxus-Bewegung und John Cage inspiriert ist. Er stellt die Konventionen zwischen Kunst und Alltagsgegenständen, zwischen Ausstellungsraum und häuslicher Umgebung infrage. Seine Karriere, begleitet von Ausstellungen in den renommiertesten Museen der Welt - vom MoMA in New York bis zum Centre Pompidou in Paris - wird nun durch eine neue Zusammenarbeit mit illycaffè bereichert, die seine freie, ironische und tief konzeptuelle Vision widerspiegelt.

"Ich bin ein Künstler, der sich mit neuen Dingen oder neuen Formen oder neuen Strategien zur Herstellung von Werken präsentiert", erklärt Armleder. Und genau in diesem Geist hat er eine einzigartige Kollektion mit dem Titel "Tastes" geschaffen, die die ikonische Tasse, die 1991 von Matteo Thun für illycaffè entworfen wurde, in ein Element ästhetischer und kultureller Reflexion verwandelt.

Diese neue Edition der illy Art Collection spiegelt Armleders visionären Ansatz und sein ästhetisches Universum vollständig wider. Spiegelnde Oberflächen, metallisches Chrom und irisierende Reflexionen erinnern an eines von Armleders ikonischsten Symbolen: seine berühmten Discokugeln.

"Eine Tasse ist eine Tasse. Andererseits könnte sie das widerspiegeln, was sie enthält. Und sie könnte Zeit repräsentieren", sagt Armleder. In dieser Vision wird das Kaffeetrinken zu einer sinnlichen und konzeptuellen Erfahrung, bei der der Inhalt die Wahrnehmung des Objekts verändert, so wie die Reflexionen eines Stroboskops die Umgebung verändern. Tassen und Untertassen werden so zu Werkzeugen, die Ideen, Träume und Bilder entfesseln können und uns einladen, den Kaffee-Moment als eine Pause des Staunens und der Meditation zu erleben, in der Geschmack und künstlerische Vision verschmelzen.

"Mit John Armleder gewinnt unsere illy Art Collection ein neues Kapitel, das von kreativer Freiheit und der Verschmelzung von Genres und Sprachen erzählt. Jede Tasse ist ein Werk, das es zu entdecken gilt, eine Einladung, den Kaffee-Moment als ästhetische und intellektuelle Erfahrung zu erleben", kommentiert Cristina Scocchia, CEO von illycaffè.

Die Kollektion wird der Öffentlichkeit bei vier großen zeitgenössischen Kunstevents vorgestellt: Frieze London, Art Basel Paris, Artissima in Turin und ARCOmadrid. Diese Veranstaltungen bekräftigen illycaffès Engagement für den Dialog zwischen Kunst, Kultur und Geschmack und bringen das Ritual des Kaffees zu den weltweit führenden und einflussreichsten Zentren kreativer Entdeckungen.

Die Kollektion wird ab Ende September 2025 im illy Onlineshop erhältlich sein.

Verfügbare Formate:

4 Espressotassen - UVP: 130,00 EUR

4 Cappuccinotassen - UVP: 160,00 EUR

2 Espressotassen - UVP: 75,00 EUR

2 Cappuccinotassen - UVP: 88,00 EUR

