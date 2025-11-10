NORMA

Weihnachtsschokolade dauerhaft im Preis gesenkt: Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA um bis zu 14 Prozent reduziert

Süße Vorweihnachtszeit beim Discounter aus Nürnberg

NORMA läutet die süßeste Zeit des Jahres ein - mit Weihnachtsschokolade zu ganz besonderen Preisen: Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters werden ab sofort staunen, wenn sie süße Leckereien für sich und ihre Liebsten kaufen. Denn die Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA sind nicht nur fantastisch gut, sondern auch ganze 14 Prozent günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei drei Produkten (Weiße Schokolade, Vollmilch und Zartbitter) 50 Cent und zahlen nur noch 2,99 Euro für die 250-Gramm-Packung. So versüßt NORMA seinen treuen Kundinnen und Kunden schon jetzt die Vorweihnachtszeit! Schon in den vergangenen elf Monaten des Jahres hat NORMA konsequent alle Preisvorteile weitergegeben und setzt in der Weihnachtszeit den Kurs fort - damit der Einkaufswagen immer voll ist und trotzdem mehr Geld für Geschenke bleibt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): GOLDORA Dominosteine Weiß 250 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR GOLDORA Dominosteine Vollmilch 250 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR GOLDORA Dominosteine Zartbitter 250 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

