Erneut an der Spitze: FOCUS MONEY zeichnet NORMA als Deutschlands Preissieger 2025 aus

Nürnberger Lebensmittel-Discounter zum 5. Mal in Folge ganz vorne

Nürnberg (ots)

NORMA bleibt unangefochtener Preis-Champion: Zum fünften Mal in Folge darf sich der Nürnberger Discounter über den Titel Deutschlands Preissieger 2025 freuen. In der großen Verbraucherbefragung von FOCUS MONEY und DEUTSCHLAND TEST holt NORMA erneut die Maximalwertung von 100 Punkten und sichert sich damit souverän den Spitzenplatz unter den Lebensmittel-Händlern. Die Konkurrenz kann da nicht mithalten: NETTO landet mit 94,9 Punkten auf Rang zwei, gefolgt von LIDL mit 84,6 Punkten.

Faire Preise, hohe Qualität und maximale Kundenzufriedenheit

Die begehrte Auszeichnung basiert auf einer groß angelegten Verbraucherbefragung, bei der 16.000 Unternehmen aus mehr als 250 Branchen hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses, Produktqualität und Kundenzufriedenheit bewertet wurden. NORMA überzeugte dabei auf ganzer Linie und setzte sich dank herausragender Kundenbewertungen erneut an die Spitze aller Discounter.

Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr, dass sich Kundinnen und Kunden auf die fairen Preise, die hohe Produktqualität und den Umfang des Sortiments bei NORMA verlassen können. Mit einem klaren Fokus auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gelingt es dem Nürnberger Discounter Jahr für Jahr, die Erwartungen seiner Kundschaft nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" wird regelmäßig durch bundesweit kommunizierte Preissenkungen und die regelmäßig stattfindende Aktionsangebote erlebbar. NORMA kann aber eben nicht nur günstig, sondern auch qualitativ gut: Von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über Bio-Produkte bis hin zu vegetarischen und veganen Alternativen punktet der Discounter mit Qualität in voller Bandbreite.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.

