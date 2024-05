Auch Anfang Mai geht es weiter: NORMA senkt die Preise von Joghurt über Sandwichtoast und Cappuccino bis hin zu Rapskernöl / Mit Genuss durch den Tag

NORMA

Auch Anfang Mai geht es weiter: NORMA senkt die Preise von Joghurt über Sandwichtoast und Cappuccino bis hin zu Rapskernöl

Nürnberg

NORMA startet mit einer weiteren Preissenkung in den neuen Monat. Beim Lebensmittelhändler werden ab sofort viele weitere Produkte im umfangreichen Sortiment noch preiswerter angeboten. Der Monatswechsel hat sich für Kundinnen und Kunden des Discounters also jetzt schon gelohnt: Highlight ist diesmal das milde Fruchtjoghurt von LANDFEIN in der 150-Gramm-Packung. Statt 35 Cent kostet es nun 29 Cent und ist damit rund 17 Prozent günstiger. Auch Sahnejoghurt, Pudding, Mandarin-Orangen oder beispielsweise das Rapskernöl sind von der Preisaktion betroffen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt in die Filiale gehen, finden zahlreiche weitere Produkte ganz nach ihrem Geschmack - mit Top-Qualität und Schnäppchen-Preisen. Denn: Insgesamt weit über 200 Lebensmittel und Alltagsartikel wurden von NORMA alleine in diesem Jahr deutlich reduziert. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): LANDFEIN Sahnejoghurt mild sort., 150 g Bislang: 0,39 EUR Jetzt: 0,35 EUR LANDFEIN Pudding mit Sahne sort., 200 g Bislang: 0,39 EUR Jetzt: 0,35 EUR LANDFEIN Sahnekefir sort., 250 g Bislang: 0,65 EUR Jetzt: 0,59 EUR LANDFEIN Fruchtjoghurt mild, 150 g Bislang: 0,35 EUR Jetzt: 0,29 EUR RIVER VALLEY Mandarin-Orangen, 312 g Bislang: 1,09 EUR Jetzt: 0,99 EUR FRISAN Rapskernöl, 500 ml Bislang: 1,59 EUR Jetzt: 1,49 EUR GOLDBLUME Sandwich Vollkorn, 750 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR GOLDBLUME Sandwich Weizen, 750 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR CAFFECIAO Cappuccino sort., 200 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,89 EUR COOK! Küchenkräuter sort., 12,5 g/15g/25g/35g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,99 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

