Cornflakes von NORMA von ÖKO-TEST mit "sehr gut" ausgezeichnet

NORMA-Eigenmarke erzielt Top-Ergebnis in der neuen Ausgabe 05/2024

Nürnberg (ots)

Das Frühstück ist bekanntlich die wichtigste Mahlzeit des Tages - und das Beste gibt es bei NORMA. Das bestätigen nun die Expertinnen und Experten von ÖKO-TEST. Die Cornflakes der Eigenmarke GOLDEN BREAKFAST schneiden bei der jüngsten Untersuchung des Verbrauchermagazins mit "sehr gut" ab und setzen sich damit auch gegen bekannte Markenprodukte durch. Mit nur 0,96 Euro pro 300 Gramm ist das NORMA-Produkt nicht nur unter den günstigsten im Test, sondern überzeugt die Jury auch mit tadellosen Inhaltsstoffen.

Beste Inhaltsstoffe zu kleinem Preis

Insgesamt 48 unterschiedliche Cornflakes von verschiedenen Herstellern wurden für die neueste Ausgabe des Magazins von der ÖKO-TEST-Jury auf Herz und Nieren getestet. Dabei standen besonders folgende Aspekte im Fokus: deklarierter Salz- und Zuckergehalt, Mineralölbestandteile sowie die Acrylamid- und Pestizidbelastung. Die Testerinnen und Tester konnten bei den Cornflakes der NORMA-Eigenmarke GOLDEN BREAKFAST Verunreinigungen im Labor eindeutig ausschließen und sind besonders von den Inhaltsstoffen der Frühstücksflocken überzeugt.

NORMA bietet damit ein weiteres Produkt im Sortiment an, das eindrucksvoll höchste Qualität mit einem kleinen Preis verbindet.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

