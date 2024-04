NORMA

NORMA erneut von ÖKO-TEST 04/2024 ausgezeichnet: Die Waschlotion Sensitiv von ELCURINA schneidet "gut" ab

Eigenmarke des fränkischen Discounters überzeugt die Jury

Nürnberg (ots)

Wer empfindliche Haut hat, muss einen genauen Blick auf die Inhaltsstoffe von Kosmetikprodukten werfen. Kundinnen und Kunden können sich darauf verlassen, dass sie mit der Wahl ihrer Körperpflege bei NORMA gut aufgehoben sind - das bestätigt jetzt eine Studie von ÖKO-TEST. Die Jury des Verbrauchermagazins hat unterschiedliche Waschlotionen unter die Lupe genommen und das Produkt der NORMA-Eigenmarke ELCURINA mit dem Prädikat "gut" ausgezeichnet. Vor allem der Preis überzeugt die Expertinnen und Experten.

Gute Qualität zum kleinen Preis

Die Verantwortlichen von ÖKO-TEST untersuchten in der Studie 22 Waschlotionen, -emulsionen, -cremes und -gele unterschiedlicher Händler, die unter anderem damit werben, "hautfreundlich" oder "pH-hautneutral" zu sein. Dabei stellten unabhängige Labore angegebene pH-Werte und Inhaltsstoffe auf den Prüfstand. Denn gerade wer empfindliche Haut hat, muss sich darauf verlassen, dass die deklarierten Komponenten in Kosmetikprodukten auch tatsächlich enthalten sind. NORMA ist die Qualität der Produkte besonders wichtig und kann sich daher zu Recht über das Testergebnis der ELCURINA-Waschlotion freuen. Neben den guten Inhaltsstoffen war es gerade der Preis, der die Jury beeindruckte. Mit nur 1,25 Euro je 500 ml Flasche ist die sensitive Reinigung des Nürnberger Lebensmittel-Händlers eine der günstigsten im Test. Der fränkische Discounter beweist damit aufs Neue, dass gute Qualität auch zu kleinen Preisen möglich ist.

Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

