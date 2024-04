NORMA

Auch nach Ostern geht es weiter: NORMA senkt erneut die Preise unter anderem auf Hygieneartikel und Küchenhelfer

Bereits mehr als 200 Produkte in 2024 deutlich reduziert

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Die Osterfeiertage liegen hinter uns - und neue reduzierte Preise direkt vor uns: NORMA senkt ein weiteres Mal die Preise auf beliebte Produkte und bringt den Kundinnen und Kunden dabei eine Ersparnis von bis zu 25 Prozent. Besonders günstig werden jetzt beliebte Hygieneartikel und Küchenhelfer. Allergiker wird es freuen, dass die Taschentücher von DAUNASOFT nun nur noch 95 Cent statt zuvor 1,25 Euro kosten. Noch mehr sparen Verbraucherinnen und Verbraucher jedoch bei den Allzwecktüchern von SAUBERMAX - die kosten ab sofort 50 Cent und damit 25 Prozent weniger als sonst. Die im April von der Preissenkung betroffenen Artikel reihen sich in eine lange Liste an Produkten ein, die seit Jahresanfang deutlich reduziert angeboten werden: Insgesamt über 200 Lebensmittel und Alltagsartikel wurden von NORMA alleine 2024 günstiger gemacht. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): SAUBERMAX Feuchte Allzwecktücher, 80 Stück Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,49 EUR DAUNASOFT Zupfi Taschentücher, 100 Blatt Bislang: 1,25 EUR Jetzt: 0,95 EUR MULTITEC Aluminiumfolie, 30 m Bislang: 1,95 EUR Jetzt: 1,75 EUR MULTITEC Backpapier, 30 Blatt Bislang: 1,15 EUR Jetzt: 0,95 EUR RÖSTA Kaffeefilter Größe 4, 100 Stück Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell