BINGO! verteilt kostenlos 10.000 Wildbienenhotels in Niedersachsen

Hannover (ots)

Mit 10.000 kostenlosen BINGO!-Wildbienenhotels leisten die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung und BINGO! - Die Umweltlotterie von LOTTO Niedersachsen gemeinsam mit allen umweltinteressierten Bürgern einen wichtigen Beitrag zum aktiven Natur- und Umweltschutz in Niedersachsen.

Jeder Interessierte mit Wohnsitz in Niedersachsen kann sich bis zum 14. April 2024 unter www.bingo-umweltlotterie.de/wildbienenhotel für die postalische Lieferung eines kostenlosen BINGO!-Wildbienenhotels registrieren und zusätzliche Nistmöglichkeiten für z. B. Pelzbienen, Garten-Wollbienen, Berghummeln, Blattschneider-Bienen, Rote Mauerbienen oder Scherenbienen schaffen. Sollten sich am Ende der Registrierungsphase mehr als 10.000 Personen für ein BINGO!-Wildbienenhotel vorgemerkt haben, entscheidet das Los.

"Als niedersächsisches Unternehmen tragen wir eine besondere Verantwortung und setzen uns gerne aktiv für die Zukunft unseres Bundeslandes ein. Unser Ziel ist es, stets verlässlich und nachhaltig zu handeln", erläutert Axel Holthaus, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen. Sven Osthoff, Geschäftsführer von LOTTO Niedersachsen ergänzt: "Unsere Vision ist es, Deutschlands nachhaltigster Glücksspielanbieter zu sein. Im Sinne einer Grundhaltung ist dies fest in unserem Wertegerüst verankert. Nachhaltigkeit ist keine Aufgabe, die zu einem Zeitpunkt abgeschlossen ist - sie muss täglich gelebt werden und entwickelt sich ständig weiter."

Neben der bekannten Honigbiene leben in Niedersachsen bis zu 360 Wildbienenarten. Sie liefern den Menschen zwar keinen Honig, allerdings sind sie für die Bestäubung vieler (Nutz-)Pflanzen unverzichtbar und leisten so einen unschätzbaren Beitrag zur biologischen Vielfalt. In den letzten Jahrzehnten sind ihre Bestände zum Teil dramatisch zurückgegangen. Anders als Honigbienen nisten Wildbienen nicht gemeinsam in Bienenstöcken, sondern als Einzelgänger meist unter der Erde. Insbesondere dieser Lebensraum wird für sie in Niedersachsen immer knapper.

"Das Aufhängen von künstlichen Nisthilfen für Wildbienen ist eine geeignete Möglichkeit, um aktiven Artenschutz zu betreiben und die Wildbienen-Population in Niedersachsen zu stärken. Wir freuen uns, gemeinsam mit allen niedersächsischen Bürgern und BINGO! - Die Umweltlotterie von LOTTO Niedersachsen dieses wichtige Umweltprojekt umzusetzen und unsere geflügelten Freunde unterstützen zu können", freut sich Karsten Behr, Geschäftsführer der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.

Das für die BINGO!-Wildbienenhotels verwendete Holz entspricht den hohen Standards für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Die BINGO!-Wildbienenhotels wurden von den Hannoverschen Werkstätten von Menschen mit Behinderungen und dem Lernstandort Noller Schlucht exklusiv für dieses Projekt angefertigt.

Tipps für das Aufhängen eines BINGO!-Wildbienenhotels:

1. Passender Ort: Wildbienen mögen es sonnig und trocken

Der Platz für das BINGO!-Wildbienenhotel sollte möglichst viel Sonne bekommen, idealerweise in südöstlicher bis südwestlicher Ausrichtung. Es ist sehr wichtig, dass der Platz trocken und möglichst windstill liegt. Bei Bedarf kann man zusätzlich ein kleines Dach anbringen. Sollten die Niströhren oft nass werden, fangen die Brutzellen an zu schimmeln und die in ihr liegende Bienenbrut stirbt ab. Damit wäre den Bienen mehr geschadet, als geholfen.

2. Freie Anflugmöglichkeit und stabile Anbringung

Das BINGO!-Wildbienenhotel sollte an einem Platz angebracht werden, der auf ein bis zwei Metern sichtbar für die Wildbienen liegt. Es sollte fest an der Wand angebracht werden oder stabil hingestellt werden, z. B. in einem Regal. Ein direkter Bodenkontakt sollte vermieden werden, da die Nisthilfe ansonsten feucht wird und zusätzlich Ameisen den gesammelten Pollen der Bienen entwenden. Die Anbringung an einem Baum ist eher ungeeignet, da der Platz zu schattig und vermutlich nicht regengeschützt liegt.

3. Nahrungsquellen und Baumaterial in der Nähe

In unmittelbarer Nähe sollte ein passendes Angebot an Nahrung, wie z. B. eine Wildblumenwiese sowie Baumaterial sein. Die Wildbienen benötigen in erster Linie Blüten, um sich selber mit Nektar zu versorgen und gleichzeitig sammeln sie die Pollen als Nahrung für ihre Brut. Da die Wildbienen vor allem an warmen Tagen unterwegs sind, benötigen sie auch eine kleine Wasserquelle in der Nähe. Eine feuchte Lehmpfütze ist hier ideal, da viele Wildbienenarten den Lehm als Baumaterial für ihre Niströhren verwenden. Andere Wildbienen verwenden hierfür Harz, kleine Steinchen oder Pflanzenfasern.

Über LOTTO Niedersachsen:

Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit 75 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag. Aktuelle Pressemeldungen und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.lotto-niedersachsen.de/unternehmen/presse .

Mehr Informationen zu BINGO! - Die Umweltlotterie und spannenden Umweltprojekten finden Sie unter www.bingo-umweltlotterie.de.

Erlaubter Veranstalter gemäß White-List. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen unter www.check-dein-spiel.de oder der kostenlosen Rufnummer 0800 1 37 27 00.

Alle Personenangaben sind geschlechtsneutral. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die männliche Form im allgemeingültigen Sinne verwendet.

Über die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung:

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert Umwelt- und Naturschutzprojekte sowie Projekte zugunsten der Entwicklungszusammenarbeit und der Denkmalpflege. Die Stiftung finanziert sich aus der Glücksspielabgabe und vor allem aus Einnahmen von BINGO! - Die Umweltlotterie.

