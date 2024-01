Lidl

Lidl erneut vom Top Employers Institute zertifiziert

Lidl in Deutschland erhält renommierte Auszeichnung für herausragende Mitarbeiterorientierung

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland wird 2024 mit dem "Top Employer"-Siegel vom gleichnamigen Institut ausgezeichnet und beweist damit erneut, dass der Lebensmitteleinzelhändler zu den besten bundesweiten Arbeitgebern gehört. Bereits zum dritten Mal in Folge erhält der Frische-Discounter die weltweit bekannte Auszeichnung für seine hervorragende Personalarbeit. "Das gesamte Team Lidl mit seinen rund 100.000 Mitarbeitern in Deutschland steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Jeder einzelne Kollege macht das Team Lidl möglich. Wir legen unseren Fokus auf die Bedürfnisse der Kollegen und entwickeln uns als Arbeitgeber jederzeit weiter. Für Lidl ist es ein großes Anliegen, das beste Arbeitsumfeld für Eigenverantwortung, Chancengleichheit, Teamwork und Leistungsstärke zu bieten", sagt Marco Monego, Geschäftsleiter Personal bei der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Die Auszeichnung des Top Employers Institut belegt das Engagement von Lidl für eine offene und respektvolle Arbeitsplatzkultur. Mit zahlreichen Mitarbeitervorteilen wie eine attraktive Bezahlung sowie unbefristete Anstellung, einem umfangreichen betrieblichen Gesundheitsmanagement und individuellen Förder- und Weiterbildungsmaßnahmen auf beruflicher und persönlicher Ebene positioniert sich der Discounter als Top-Arbeitgeber.

Internationaler Erfolg

Die "Top Employer"-Auszeichnung erhalten weltweit die besten Arbeitgeber auf Grundlage eines HR-Best-Practice-Fragebogens. Dieser umfasst sechs übergeordnete HR-Dimensionen und 20 HR-Bereiche, wie zum Beispiel People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Wellbeing und Diversity & Inclusion. Neben Lidl in Deutschland werden erstmalig auch alle 30 weiteren Länder, in denen der Lebensmitteleinzelhändler mit Filialen vertreten ist, als Top-Arbeitgeber 2024 vom Institut ausgezeichnet. Zusätzlich erhält Lidl zum siebten Mal das Siegel "Top Employer Europe".

Mehr Informationen zu Lidl als Arbeitgeber unter jobs.lidl.de

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell