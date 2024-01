Lidl

Lidl in Deutschland senkt ab sofort dauerhaft Preise für Cerealien

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland bleibt auch 2024 seinem Anspruch treu, seinen Kunden hervorragende Qualität, Frische sowie eine große Vielfalt an Produkten des täglichen Bedarfs zum gewohnt günstigen Lidl-Preis anzubieten.

Seit Jahresstart hat der Frische-Discounter bereits über 60 Produkte aus unterschiedlichen Warengruppen dauerhaft im Preis reduziert. Ab dem 8. Januar profitieren Kunden nun von einer erneuten dauerhaften Preissenkung für einen Großteil des Cerealien-Sortiments der Lidl-Eigenmarke "Crownfield".

Im Preis fallen unter anderem die "Frosted Flakes" in der 2x375-Gramm-Packung von bisher 2,99 Euro auf 2,79 Euro (Grundpreis 3,72 Euro/Kilogramm), die "Cornflakes" in der 500-Gramm-Packung von 1,79 Euro auf 1,59 Euro (Grundpreis 3,18 Euro/Kilogramm) und die "Nougat Pillows" in der 750-Gramm-Packung von 2,99 Euro auf 2,79 Euro (Grundpreis 3,72 Euro/Kilogramm).

