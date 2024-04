NORMA

Vom Technikmagazin CHIP zu einem der besten Onlineshops gekürt: NORMA24 unter den "Leading Shops 2024" in Deutschland

NORMA24 Onlineshop überzeugt in allen Prüfdimensionen

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

NORMA bietet nicht nur in den Filialen Qualität zu Discountpreisen, sondern hält auch online ein breites Produktportfolio für Verbraucherinnen und Verbraucher bereit. NORMA24, wie der Onlineshop des Nürnberger Lebensmittel-Discounters heißt, konnte die Expertinnen und Experten des Technikmagazins CHIP zum wiederholten Mal überzeugen und ist auch in diesem Jahr unter den "Leading Shops 2024". Die Auszeichnung wird NORMA damit bereits zum sechsten Mal in Folge zuteil.

Die Fachjury von CHIP hat insgesamt 10.000 Onlineshops aus dem DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) nach Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Produktinfos und Präsentation, Transparenz und Sicherheit, Konditionen und Service sowie mobile Nutzbarkeit untersucht. NORMA24 konnte sich in der Kategorie "Universalanbieter" "mit überzeugenden Ergebnissen" durchsetzen und trägt daher auch weiterhin das Gütesiegel.

Der Konkurrenz einen Schritt voraus

Die CHIP-Expertinnen und -Experten analysierten die Onlineshops in drei Schritten, wobei die Auswahlkriterien jedes Mal strenger wurden. Nach der ersten Untersuchung, die die Relevanz der Shops überprüft, wurde die Erfüllung von Grundvoraussetzungen - sogenannten K.O.-Kriterien - kontrolliert. Dabei erhielten die Untersuchungsfaktoren eine unterschiedlich starke Gewichtung. Die größte Bedeutung wurde der Benutzerfreundlichkeit der Website beigemessen, gefolgt von Produktinfos und Präsentation sowie Transparenz und Sicherheit. Die Plattformen, die ein Gesamtergebnis von mindestens 80 Prozent erreichen konnten, erhielten das Gütesiegel. Nur knapp zehn Prozent der untersuchten Webshops schaffen es, die strengen Anforderungen des Prüfinstituts zu erfüllen. NORMA24 setzte sich beeindruckend gegen die namhafte Konkurrenz durch und zählt damit rechtmäßig zu den besten Onlineshops in Deutschland.

Über NORMA24:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell