ZDFneo-Programmänderung KW 42/23

Woche 42/23 Donnerstag, 19.10. Bitte Zeitkorrektur beachten: 4.30 The Last Wave Explosion (vom 26.6.2020) 5.20 The Last Wave -6.05 Bumerang (vom 26.6.2020) Freitag, 20.10. Bitte Programmänderung beachten: 6.05 Terra Xpress Gesucht - das gesunde Essen (vom 24.10.2022) Deutschland 2022 („MAITHINK X – Elternzeitvertretung mit Leon Windscheid“ entfällt).

